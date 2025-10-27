Acesse sua conta
Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 3 mil na área da saúde

Inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 04:05

Conceição do Coité
Conceição do Coité Crédito: Reproduçaõ

A prefeitura de Conceição do Coité está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para o cargo de agente comunitário de saúde. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (23) até o dia 11 de novembro. O salário é de R$ 3 mil. A jornada é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Iset. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Isenção da taxa de inscrição

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 23 e 24 de outubro. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por prova de conhecimentos, que será aplicada no dia 11 de janeiro de 2026. O período de envio da documentação relativa aos títulos é entre 31 de janeiro e 1° de fevereiro de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 20 de fevereiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Concurso Concursos Concurso Público

