VEJA VAGAS

Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 3 mil na área da saúde

Inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 04:05

Conceição do Coité Crédito: Reproduçaõ

A prefeitura de Conceição do Coité está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para o cargo de agente comunitário de saúde. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (23) até o dia 11 de novembro. O salário é de R$ 3 mil. A jornada é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Iset. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Cinco dicas para se preparar para concursos 1 de 5

Isenção da taxa de inscrição

Os pedidos de isenção do pagamento da taxa podem ser feitos entre os dias 23 e 24 de outubro. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Etapas e prazos