Tenda abre vagas de emprego na área de construção civil em Salvador e Região Metropolitana

Inscrições no processo seletivo podem ser realizadas até o dia 10 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:53

O processo seletivo busca reforçar o time da construção civil na capital baiana
Construção civil na capital baiana Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Construtora Tenda abriu novas oportunidades de trabalho para a área de construção civil em Salvador e Região Metropolitana. São oito vagas exclusivas para imigrantes. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 10 de novembro.

As vagas disponíveis são para os cargos de Ajudante de Estrutura e Ajudante de Acabamento. O pacote de benefícios inclui folga de aniversário, vale-natal, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os 2 anos do bebê) e licença-paternidade estendida. A Tenda também oferece clube de parcerias, descontos em ingressos Cinemark e farmácias, previdência privada e acesso a academias pelo Wellhub (antigo Gympass).

Quem pode se inscrever?

As vagas são destinadas a imigrantes que vivem no Brasil e, caso ainda não tenham a documentação migratória regularizada, a empresa conta com parceiros especializados para direcioná-los e apoiá-los neste processo.

Como se inscrever?

Para se candidatar a uma das oito vagas, os interessados devem enviar currículo, dentro do prazo, para eneves@tenda.com ou via WhatsApp, pelo número (71) 99225-0258.

