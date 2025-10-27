Acesse sua conta
Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar

Vagas são direcionadas a estudantes a partir do 2º semestre da graduação ou tecnólogo, em diversas áreas de formação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:37

Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia
Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia Crédito: Divulgação

O Santander Brasil está contratando estudantes universitários para seu Programa de Estágio. São mais de 200 vagas para diversos estados do país, inclusive a Bahia, para atuação em agências e áreas centrais do Banco, como Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia. Para concorrer às vagas é preciso ser estudante de graduação ou tecnólogo a partir do 2° semestre e ter disponibilidade para jornada de 4h ou 6h diárias.

O banco não informou o valor da bolsa estágio, mas garantiu que os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, programas de desenvolvimento, seguro de vida, trabalho flexível, Gympass, vale-refeição e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro pelo portal do banco.

O processo seletivo contará com as etapas de inscrição, testes online, dinâmica de grupo e avaliação com o gestor da área. Os aprovados no programa, iniciarão suas atividades no Santander entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. As vagas são direcionadas a estudantes de graduação e tecnólogos, a partir do 2º semestre do curso, e estão distribuídas por diversas áreas, como Administração, Economia, Direito, Engenharia, Comunicação, Marketing, Tecnologia e outras.

O processo seletivo é conduzido pela Universia, empresa do ecossistema Santander que é especializada em empregabilidade e responsável por realizar todas as dinâmicas de análise do perfil, entrevistas e contratação.

