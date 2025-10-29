Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Garçom é preso em Salvador por vender pornografia infantil na internet

Operação que combate o crime aconteceu na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:52

Polícia Civil cumpriu mandados
Polícia Civil cumpriu mandados Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (29), em Salvador, um garçom de 27 anos suspeito de vender pornografia infantil em redes sociais. A ação integra a Operação Brilho do Amanhã, que combate crimes sexuais virtuais envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito foi localizado em sua residência no Engenho Velho da Federação. No celular dele, os policiais encontraram uma grande quantidade de fotos e vídeos com adolescentes. As apurações que o colocaram na mira das equipes começaram em Brasília, onde ele foi identificado como responsável por um perfil usado para comercializar o material ilegal. O aparelho foi apreendido para análise.

Operação prendeu garçom em Salvador

Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
1 de 10
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA

Ainda como parte da ofensiva do dia, outro alvo foi procurado no bairro do Imbuí, mas não estava no endereço informado.

Desde junho, a operação permanente já resultou no cumprimento de 21 mandados de busca, apreensão e prisão. Ao todo, foram 19 presos entre adultos detidos e adolescentes apreendidos por exploração sexual infantojuvenil, incitação à tortura e ao suicídio, além da divulgação de conteúdos de pornografia infantil.

O delegado Clay Cardoso Andrade, diretor adjunto do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), explica que os investigadores recorrem a ferramentas de inteligência e tecnologia, com monitoramento de redes sociais, plataformas de jogos on-line, deep web e sistemas de geolocalização para identificar os envolvidos e recolher provas.

Leia mais

Imagem - Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

Imagem - Adolescente é apreendido na Bahia por induzir vítima à automutilação e colecionar pornografia infantil

Adolescente é apreendido na Bahia por induzir vítima à automutilação e colecionar pornografia infantil

Imagem - Polícia prende suspeito de comercializar pornografia infantil na internet

Polícia prende suspeito de comercializar pornografia infantil na internet

“O trabalho de inteligência policial é fundamental para identificar e localizar essas pessoas que cometem crimes nas redes. Utilizamos ferramentas específicas, diligências em ambiente cibernético e sistemas de geolocalização, o que nos permite chegar até os autores e garantir a responsabilização de cada um deles. A população pode colaborar com as investigações ligando para o Disque Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O sigilo é garantido”, destacou o delegado.

As ações contam com apoio de unidades especializadas, como a Dercca, o Nercca, as Delegacias Territoriais e a Agência de Inteligência. Há ainda integração com outras Polícias Civis, o que possibilitou prisões em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Em uma das frentes, um alvo foi capturado na França graças ao trabalho conjunto com a Polícia Civil paulista.

Tags:

Salvador Garçom

Mais recentes

Imagem - Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia
Imagem - Gestoras de hospital público da Bahia são condenadas por assédio moral em R$ 80 mil

Gestoras de hospital público da Bahia são condenadas por assédio moral em R$ 80 mil
Imagem - Corredor atropelado por carro no CAB aguarda cirurgia para ter alta

Corredor atropelado por carro no CAB aguarda cirurgia para ter alta

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada