Garçom é preso em Salvador por vender pornografia infantil na internet

Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:52
A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (29), em Salvador, um garçom de 27 anos suspeito de vender pornografia infantil em redes sociais. A ação integra a Operação Brilho do Amanhã, que combate crimes sexuais virtuais envolvendo crianças e adolescentes.
O suspeito foi localizado em sua residência no Engenho Velho da Federação. No celular dele, os policiais encontraram uma grande quantidade de fotos e vídeos com adolescentes. As apurações que o colocaram na mira das equipes começaram em Brasília, onde ele foi identificado como responsável por um perfil usado para comercializar o material ilegal. O aparelho foi apreendido para análise.
Operação prendeu garçom em Salvador
Ainda como parte da ofensiva do dia, outro alvo foi procurado no bairro do Imbuí, mas não estava no endereço informado.
Desde junho, a operação permanente já resultou no cumprimento de 21 mandados de busca, apreensão e prisão. Ao todo, foram 19 presos entre adultos detidos e adolescentes apreendidos por exploração sexual infantojuvenil, incitação à tortura e ao suicídio, além da divulgação de conteúdos de pornografia infantil.
O delegado Clay Cardoso Andrade, diretor adjunto do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), explica que os investigadores recorrem a ferramentas de inteligência e tecnologia, com monitoramento de redes sociais, plataformas de jogos on-line, deep web e sistemas de geolocalização para identificar os envolvidos e recolher provas.
“O trabalho de inteligência policial é fundamental para identificar e localizar essas pessoas que cometem crimes nas redes. Utilizamos ferramentas específicas, diligências em ambiente cibernético e sistemas de geolocalização, o que nos permite chegar até os autores e garantir a responsabilização de cada um deles. A população pode colaborar com as investigações ligando para o Disque Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O sigilo é garantido”, destacou o delegado.
As ações contam com apoio de unidades especializadas, como a Dercca, o Nercca, as Delegacias Territoriais e a Agência de Inteligência. Há ainda integração com outras Polícias Civis, o que possibilitou prisões em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Em uma das frentes, um alvo foi capturado na França graças ao trabalho conjunto com a Polícia Civil paulista.