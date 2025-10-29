CRIME

Garçom é preso em Salvador por vender pornografia infantil na internet

Operação que combate o crime aconteceu na capital baiana

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:52

Polícia Civil cumpriu mandados Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (29), em Salvador, um garçom de 27 anos suspeito de vender pornografia infantil em redes sociais. A ação integra a Operação Brilho do Amanhã, que combate crimes sexuais virtuais envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito foi localizado em sua residência no Engenho Velho da Federação. No celular dele, os policiais encontraram uma grande quantidade de fotos e vídeos com adolescentes. As apurações que o colocaram na mira das equipes começaram em Brasília, onde ele foi identificado como responsável por um perfil usado para comercializar o material ilegal. O aparelho foi apreendido para análise.

Ainda como parte da ofensiva do dia, outro alvo foi procurado no bairro do Imbuí, mas não estava no endereço informado.

Desde junho, a operação permanente já resultou no cumprimento de 21 mandados de busca, apreensão e prisão. Ao todo, foram 19 presos entre adultos detidos e adolescentes apreendidos por exploração sexual infantojuvenil, incitação à tortura e ao suicídio, além da divulgação de conteúdos de pornografia infantil.

O delegado Clay Cardoso Andrade, diretor adjunto do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), explica que os investigadores recorrem a ferramentas de inteligência e tecnologia, com monitoramento de redes sociais, plataformas de jogos on-line, deep web e sistemas de geolocalização para identificar os envolvidos e recolher provas.

“O trabalho de inteligência policial é fundamental para identificar e localizar essas pessoas que cometem crimes nas redes. Utilizamos ferramentas específicas, diligências em ambiente cibernético e sistemas de geolocalização, o que nos permite chegar até os autores e garantir a responsabilização de cada um deles. A população pode colaborar com as investigações ligando para o Disque Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O sigilo é garantido”, destacou o delegado.