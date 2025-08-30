MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO

Polícia prende suspeito de comercializar pornografia infantil na internet

Crime ocorria em grupos de aplicativo de mensagens; suspeito ainda foi autuado por corrupção de menores

Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:33

Prisão ocorreu em Muquém de São Francisco Crédito: Divulgação Ascom/ PCBA

Um homem de 27 anos foi preso nessa sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por suspeita de comercializar conteúdo de pornografia infantil. No momento da prisão, ele foi flagrado na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal, que apontavam o compartilhamento e a comercialização de material de pornografia infantil em grupos de aplicativos de mensagens. Com base nesses elementos, a Delegacia de Ibotirama reuniu provas e representou pela prisão junto ao Poder Judiciário.