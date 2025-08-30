Polícia prende suspeito de comercializar pornografia infantil na internet

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:33
Um homem de 27 anos foi preso nessa sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por suspeita de comercializar conteúdo de pornografia infantil. No momento da prisão, ele foi flagrado na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.
Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início a partir de informações repassadas pela Polícia Federal, que apontavam o compartilhamento e a comercialização de material de pornografia infantil em grupos de aplicativos de mensagens. Com base nesses elementos, a Delegacia de Ibotirama reuniu provas e representou pela prisão junto ao Poder Judiciário.
Na ação, foram apreendidos um notebook, dois celulares, cigarros de maconha e um dichavador (objeto utilizado para moer e triturar ervas). O cumprimento dos mandados de prisão e de busca domiciliar foi realizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti – São Francisco), vinculado à 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Ibotirama).