Corpos com sinais de violência são abandonados no KM 17

Polícia ainda não identificou as vítimas

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 22:39

Rua Luís Eduardo Magalhães, no KM 17
Rua Luís Eduardo Magalhães, no KM 17

Dois corpos foram encontrados abandonados no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, os cadáveres foram localizados na manhã desta quarta-feira (29), após denúncia de populares.

As vítimas foram achadas por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), mas ainda não foram formalmente identificadas. A PM informou que ambos apresentavam marcas de violência e estavam em uma área de mata na Rua Luís Eduardo Magalhães, no KM 17. Os dois rapazes foram encontrados vestindo apenas bermudas, e um dos corpos possuía fios em volta de um dos braços.

“No local, os policiais constataram o fato. A área foi isolada e o DPT [Departamento de Polícia Técnica] acionado para a realização da perícia”, informou a corporação em nota.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil

Além das marcas de agressão, a Polícia Civil comunicou que as vítimas tinham perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.

“Foram expedidas as guias para perícia e necropsia, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar as vítimas, autoria e motivação do crime”, declarou o órgão.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

