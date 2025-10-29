SALVADOR

Corpos com sinais de violência são abandonados no KM 17

Polícia ainda não identificou as vítimas

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 22:39

Rua Luís Eduardo Magalhães, no KM 17 Crédito: Google Street View

Dois corpos foram encontrados abandonados no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, os cadáveres foram localizados na manhã desta quarta-feira (29), após denúncia de populares.



As vítimas foram achadas por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), mas ainda não foram formalmente identificadas. A PM informou que ambos apresentavam marcas de violência e estavam em uma área de mata na Rua Luís Eduardo Magalhães, no KM 17. Os dois rapazes foram encontrados vestindo apenas bermudas, e um dos corpos possuía fios em volta de um dos braços.

“No local, os policiais constataram o fato. A área foi isolada e o DPT [Departamento de Polícia Técnica] acionado para a realização da perícia”, informou a corporação em nota.

Além das marcas de agressão, a Polícia Civil comunicou que as vítimas tinham perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.

“Foram expedidas as guias para perícia e necropsia, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar as vítimas, autoria e motivação do crime”, declarou o órgão.