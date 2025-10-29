RECONHECIMENTO

Com prêmio de R$ 15 mil, empreendedora baiana vence disputa nacional do setor de alimentação

Scarlett Casagrande Costa, conhecida como Cacau Pimentas, é responsável pelo "ÊÊÊ BAIAAANA”, na cidade de Itacaré

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 21:01

Scarlett Casagrande Costa faturou prêmio de R$ 15 mil Crédito: Divulgação

Diretamente de Itacaré, no Litoral Sul da Bahia, a empreendedora Scarlett Casagrande Costa, conhecida como Cacau Pimentas, conquistou todo o Brasil. Responsável pelo "ÊÊÊ BAIAAANA”, Cacau venceu a etapa nacional da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí na categoria Ponto Fixo e faturou cerca de R$ 15 mil. A competição distribuiu mais de R$ 1,3 milhão em prêmios e teve um total de 7,5 mil inscritos em todo o país.

O negócio surgiu de uma ideia da namorada de Cacau, Suzana Oliveira, que é responsável direta pela produção. Suzana queria produzir molhos de pimenta para vender na praia. Apesar da ideia não lhe agradar inicialmente, Cacau Pimentas incentivou a companheira a iniciar o projeto. Com o passar do tempo, estruturaram a venda dos produtos artesanais, molhos e conservas de pimenta, e em 2025, encontraram na Academia Assaí uma oportunidade para aprimorar seu conhecimento e lucrar mais.

"Estou me sentindo agraciada. Cada momento que eu tive de fala, repeti isso. Eu me sinto representada nesse edital, com muitas mulheres potentes. É muito bom ver mulher em qualquer lugar de fala, mas ver nossa galera (mulheres pretas), é de arrepiar", celebra Cacau Pimentas.

Além de Cacau Pimentas, na categoria Ponto Fixo, outros cinco nomes foram anunciados: Bruno Celso Jesus, do Rio de Janeiro, vencedor nacional na categoria Ambulante, Aline Cristina Ferreira, do YAKI Sushi Bar (RJ), na categoria especial Inovação; Felipe Benvenuto, do Mamute Burgers, em Foz do Iguaçu (PR), em Tecnologia; Micaela Gonçalves, do Brownie da Mica!, em Porto Alegre (RS), em Vendas por Encomenda; e Francisca Luciana Araújo Lisboa de Athayde, do Tolú – Chocolates Orgânicos da Amazônia (PA), na categoria especial Sustentabilidade.

Em 2025, a iniciativa promovida pelo Instituto Assaí registrou mais de 7,5 mil inscrições e distribuiu R$ 1,3 milhão em apoio financeiro. Cada participante teve acesso a mais de 10 horas de capacitação em gestão e crescimento de negócios. O prêmio também reforça seu compromisso com a diversidade e a inclusão no empreendedorismo: do total de inscritos, 74% são mulheres e 61% se identificam como pretos ou pardos, evidenciando a representatividade de diferentes perfis no setor alimentar.

Os 30 vencedores regionais participaram de duas semanas de formação, com uma etapa final presencial em São Paulo, para capacitação e experiências imersivas. Para a definição dos vencedores nacionais, os finalistas apresentaram individualmente seus negócios a uma banca julgadora formada por membros do Conselho e Direção Executiva do Instituto Assaí, além de dois representantes do Conselho do Assaí Atacadista e executivas das instituições Aliança Empreendedora e Central Única das Favelas (Cufa).

Criado para valorizar e impulsionar micro e pequenos(as) empreendedores(as) do setor alimentar, o Prêmio Academia Assaí é uma das principais iniciativas do país voltadas ao desenvolvimento e à profissionalização do empreendedorismo de base.