Segundo suspeito de matar amigas em Simões Filho se entrega à polícia

Homem aparece em vídeo com as vítimas antes do desaparecimento das jovens

  Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:40

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20
Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20

O segundo suspeito de matar as jovens Tamara Trindade da Silva, de 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, se entregou à polícia nesta terça-feira (28). O homem, de 21 anos, chegou à sede da 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), acompanhado de um advogado.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, teria participado ativamente tanto da execução quanto da ocultação dos corpos das vítimas. Havia uma ordem judicial de prisão contra ele, emitida após a polícia ter acesso a um vídeo em que as duas mulheres aparecem com ele e um comparsa momentos antes de serem mortas.

Amigas foram achadas mortas

O homem exerceu o direito de permanecer em silêncio e, após a formalização dos procedimentos, foi encaminhado à Polinter, em Salvador, onde permanece à disposição da Justiça.

O crime ocorreu em 25 de setembro deste ano, no bairro CIA II. As investigações começaram logo após o registro do desaparecimento das duas vítimas. Depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança mostraram Tamara e Mayane na companhia do homem preso nesta terça-feira e de um comparsa, de 20 anos, momentos antes do crime. Nas gravações, as mulheres aparecem subindo em duas motos, na garupa dos suspeitos, e saem em seguida.

O outro suspeito, de 20 anos, havia sido preso anteriormente e confessou a autoria dos homicídios. Em depoimento, ele afirmou que matou Tamara por vingança, motivado por um suposto furto. O homem relatou que manteve um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao reencontrar as jovens, decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão.

Já Mayane foi assassinada para impedir que denunciasse o crime, pois teria presenciado a execução. O suspeito indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego da região. As duas jovens foram mortas a golpes de faca e machado.

Bahia Crime Simões Filho Violência

