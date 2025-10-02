Acesse sua conta
Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Corpos de Tamara Trindade, 28, e Mayane Coelho, 20, foram em encontrados nesta quinta-feira (2)

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:42

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20
Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20

Os corpos de Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, foram encontrados nesta quinta-feira (2) em uma área de difícil acesso em Simões Filho. As amigas estavam desaparecidas desde o dia 25 de setembro, quando foram vistas pela última vez em um estabelecimento comercial da cidade. As vítimas foram localizadas após a confissão do suspeito, identificado como Jonas Vaqueiro.

O homem indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro, no bairro do Cia II.

O homem que confessou o crime relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao se encontrar com as amigas, ele decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão. A polícia confirmou que o delegado vai solicitar a prisão preventiva do acusado, que deverá ser submetido à audiência de custódia na manhã de sexta-feira (3).

Amigas foram achadas mortas

“Para concluir o inquérito, vamos centrar esforços na localização e prisão do segundo suspeito”, afirmou Jader Oliveira, titular da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho). A polícia investiga se o homem que confessou o crime agiu sozinho ou não. 

Desaparecimento

As duas vítimas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram. 

Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta-feira (25) mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho  no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.

Tâmara trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em Salvador. Mayane, que não estava empregada, é mãe de uma menina.

