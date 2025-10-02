Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem eram as amigas encontradas mortas em Simões Filho

Jovens eram próximas e costumavam passar muito tempo juntas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:21

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20
Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

Depois de quase uma semana desaparecidas, as amigas Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, foram encontradas mortas nesta quinta-feira (2). Os corpos das vítimas foram achados em um córrego em Simões Filho, após a confissão do principal suspeito do crime, identificado como Jonas Vaqueiro.

De acordo com familiares, Tâmara era atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Salvador. Já Mayane, que estava desempregada, era mãe de uma menina. Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.

"É duro, por Mayane ser uma menina amorosa, não guardava mágoa nem rancor de ninguém, para chegar a um ponto desse. É difícil para a família, pela índole de Mayane ser boa. Uma pessoa que não dá para sentir raiva nem odiar", disse um familiar da jovem em entrevista à TV Bahia.

Amigas foram achadas mortas

Tamara Trindade da Silva por Reprodução
Tamara Trindade da Silva por Reprodução
Mayane Ferreira por Reprodução
Viaturas estão no local por Reprodução
1 de 4
Tamara Trindade da Silva por Reprodução

O homem que confessou o crime relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao se encontrar com as amigas, ele decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão. Ele indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro, no bairro do Cia II.

A polícia confirmou que o delegado vai solicitar a prisão preventiva do acusado, que deverá ser submetido à audiência de custódia na manhã de sexta-feira (3). “Para concluir o inquérito, vamos centrar esforços na localização e prisão do segundo suspeito”, afirmou Jader Oliveira, titular da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho). A polícia investiga se o homem que confessou o crime agiu sozinho ou não.

Leia mais

Imagem - Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Amigas foram mortas em Simões Filho após suspeito cobrar dívida de ex

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Vídeo mostra amigas em churrasquinho antes de desaparecerem em Simões Filho

Vídeo mostra amigas em churrasquinho antes de desaparecerem em Simões Filho

Desaparecimento

As duas vítimas foram vistas pela última vez no dia 25 de setembro. Um vídeo de câmeras de segurança registrado na quinta mostra Mayane e Tâmara em um churrasquinho no bairro no bairro Cia II pela última vez antes de sumirem. Nas imagens, as mulheres sobem em duas motos com dois homens na garupa e saem em seguida.

Tags:

Desaparecido

Mais recentes

Imagem - 6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem

6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem
Imagem - Conheça a empresa que ganhou a concessão para operar quatro marinas da Baía de Todos os Santos

Conheça a empresa que ganhou a concessão para operar quatro marinas da Baía de Todos os Santos
Imagem - Pesquisa revela quais bairros de Salvador têm os aluguéis mais caros; confira

Pesquisa revela quais bairros de Salvador têm os aluguéis mais caros; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
02

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
03

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
04

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo