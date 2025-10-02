BAHIA

Quem eram as amigas encontradas mortas em Simões Filho

Jovens eram próximas e costumavam passar muito tempo juntas

Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:21

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/redes sociais

Depois de quase uma semana desaparecidas, as amigas Tâmara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, de 20, foram encontradas mortas nesta quinta-feira (2). Os corpos das vítimas foram achados em um córrego em Simões Filho, após a confissão do principal suspeito do crime, identificado como Jonas Vaqueiro.

De acordo com familiares, Tâmara era atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Salvador. Já Mayane, que estava desempregada, era mãe de uma menina. Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.

"É duro, por Mayane ser uma menina amorosa, não guardava mágoa nem rancor de ninguém, para chegar a um ponto desse. É difícil para a família, pela índole de Mayane ser boa. Uma pessoa que não dá para sentir raiva nem odiar", disse um familiar da jovem em entrevista à TV Bahia.

O homem que confessou o crime relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao se encontrar com as amigas, ele decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão. Ele indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego. Tâmara e Mayane foram mortas a golpes de faca e machado. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro, no bairro do Cia II.

A polícia confirmou que o delegado vai solicitar a prisão preventiva do acusado, que deverá ser submetido à audiência de custódia na manhã de sexta-feira (3). “Para concluir o inquérito, vamos centrar esforços na localização e prisão do segundo suspeito”, afirmou Jader Oliveira, titular da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho). A polícia investiga se o homem que confessou o crime agiu sozinho ou não.

