Vídeo mostra amigas em churrasquinho antes de desaparecerem em Simões Filho

Bombeiros civis fizeram buscas pelas jovens nesta terça-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:05

Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20
Tamara Trindade da Silva, de 28 anos e Mayane Ferreira, de 20 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Câmeras de segurança registraram o momento em que as amigas Tamara Trindade da Silva, de 28 anos, e Mayane Ferreira, de 20, foram vistas pela última vez. Elas desapareceram após saírem para beber em uma distribuidora no bairro Cia II, em Simões Filho, na última quinta-feira (25).

Nas imagens, as mulheres estão acompanhadas de dois homens e aparecem próximas a duas motos em um churrasquinho no bairro no bairro Cia II. Elas sobem na garupa das motocicletas e saem do vídeo.

De acordo com familiares, Mayane costumava passar bastante tempo junto com a amiga e saiu de casa no dia 18 de setembro para ficar alguns dias na residência de Tâmara, no bairro onde elas desapareceram.

Bombeiros civis realizaram buscas pelos corpos das jovens nesta terça. A procura se concentrou no bairro Pitanguinha, na zona rural de Simões Filho, de acordo com o comandante Edmilson Motta Silva, líder do Corpo Voluntário de Bombeiros.

“Recebemos a informação de familiares e amigos de que os corpos possivelmente estão numa área de cachoeira, perto de um riacho. Nós estamos aqui para dar um apoio para a família”, disse ao CORREIO.

A Polícia Civil investiga o caso. Quem souber do paradeiro de Tamara e Mayane, pode entrar em contato pelo número 181.

