Três torcedores do Bahia são presos após briga com rivais no Imbuí

Confusão começou nas proximidades da Avenida Jorge Amado na manhã desta quinta-feira (23)

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:09

Suspeitos fizeram sinais ao serem presos
Crédito: Reprodução/TV Record

Três integrantes de uma torcida organizada do Bahia foram presos no início da tarde desta quinta-feira (23), após se envolverem em uma briga com torcedores do Vitória nas imediações da Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí.

De acordo com informações preliminares, os presos fazem parte da Bamor, torcida organizada do Bahia e entraram em confronto com membros da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória.

Segundo a Polícia Militar, a briga generalizada começou na Rua das Araras. No meio da confusão, os três suspeitos foram detidos enquanto outros fugiram. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes, nos Barris. Os policiais apreenderam o carro onde eles estavam, celulares e dinheiro em espécie.

Uma vítima compareceu à delegacia e informou ter tido o celular roubado durante a confusão, reconhecendo os detidos como autores do crime por meio de reportagem televisiva. As oitivas seguem para tentar recuperar o objeto subtraído. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

