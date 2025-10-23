Três torcedores do Bahia são presos após briga com rivais no Imbuí

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:09
Três integrantes de uma torcida organizada do Bahia foram presos no início da tarde desta quinta-feira (23), após se envolverem em uma briga com torcedores do Vitória nas imediações da Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí.
De acordo com informações preliminares, os presos fazem parte da Bamor, torcida organizada do Bahia e entraram em confronto com membros da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), do Vitória.
Briga de torcidas organizadas em Salvador
Segundo a Polícia Militar, a briga generalizada começou na Rua das Araras. No meio da confusão, os três suspeitos foram detidos enquanto outros fugiram. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes, nos Barris. Os policiais apreenderam o carro onde eles estavam, celulares e dinheiro em espécie.
Uma vítima compareceu à delegacia e informou ter tido o celular roubado durante a confusão, reconhecendo os detidos como autores do crime por meio de reportagem televisiva. As oitivas seguem para tentar recuperar o objeto subtraído. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.