ENTÃO É NATAL

Shopping de Salvador lança decoração de Natal com programação especial; veja data

Espetáculo “A Magia Mora em Você” marcará a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração natalina

Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:47

Papai Noel chega ao shopping já no dia 3 de novembro Crédito: Divulgação

O clima de Natal está no ar. O Shopping Bela Vista lança o espetáculo “A Magia Mora em Você”, que marcará a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração natalina, no domingo, 2 de novembro, às 18h, na Praça Central do centro de compras.

A partir do dia 3 de novembro, o bom velhinho já estará em seu trono no piso L2, Asa Norte, pronto para receber cartas, pedidos e abraços. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h.

Ao todo, a decoração contará com carrossel iluminado com 16 lugares, rodeado por pinheiros clássicos, um gazebo cintilante e uma árvore central com 8 metros de altura, símbolo da união e da alegria natalina.