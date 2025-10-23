Shopping de Salvador lança decoração de Natal com programação especial; veja data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:47
O clima de Natal está no ar. O Shopping Bela Vista lança o espetáculo “A Magia Mora em Você”, que marcará a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração natalina, no domingo, 2 de novembro, às 18h, na Praça Central do centro de compras.
A partir do dia 3 de novembro, o bom velhinho já estará em seu trono no piso L2, Asa Norte, pronto para receber cartas, pedidos e abraços. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h.
Natal no Shopping Bela Vista
Ao todo, a decoração contará com carrossel iluminado com 16 lugares, rodeado por pinheiros clássicos, um gazebo cintilante e uma árvore central com 8 metros de altura, símbolo da união e da alegria natalina.
“Neste ano, queremos tocar o coração das pessoas. O Natal tem esse poder único de emocionar, encantar e renovar a esperança - sentimentos que desejamos despertar em cada um dos nossos clientes. Mais do que uma data especial, é um momento de conexão, de reencontros e de acreditar em dias melhores. Queremos que cada detalhe dessa celebração inspire amor, aqueça os corações e faça brilhar a magia que só essa época do ano é capaz de trazer”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.