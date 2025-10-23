Acesse sua conta
Shopping de Salvador lança decoração de Natal com programação especial; veja data

Espetáculo “A Magia Mora em Você” marcará a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração natalina

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:47

Papai Noel chega ao shopping já no dia 3 de novembro
Papai Noel chega ao shopping já no dia 3 de novembro Crédito: Divulgação

O clima de Natal está no ar. O Shopping Bela Vista lança o espetáculo “A Magia Mora em Você”, que marcará a chegada do Papai Noel e a inauguração oficial da decoração natalina, no domingo, 2 de novembro, às 18h, na Praça Central do centro de compras.

A partir do dia 3 de novembro, o bom velhinho já estará em seu trono no piso L2, Asa Norte, pronto para receber cartas, pedidos e abraços. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h.

Natal no Shopping Bela Vista

Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
Papai Noel chega ao Shopping já no dia 3 de novembro por Divulgação
1 de 3
Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação

Ao todo, a decoração contará com carrossel iluminado com 16 lugares, rodeado por pinheiros clássicos, um gazebo cintilante e uma árvore central com 8 metros de altura, símbolo da união e da alegria natalina.

“Neste ano, queremos tocar o coração das pessoas. O Natal tem esse poder único de emocionar, encantar e renovar a esperança - sentimentos que desejamos despertar em cada um dos nossos clientes. Mais do que uma data especial, é um momento de conexão, de reencontros e de acreditar em dias melhores. Queremos que cada detalhe dessa celebração inspire amor, aqueça os corações e faça brilhar a magia que só essa época do ano é capaz de trazer”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

