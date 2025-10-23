Acesse sua conta
Chuvas em Salvador ultrapassam três vezes o volume esperado para o mês

Capital baiana permanece sob alerta laranja do Inmet para acumulado de chuva até o próximo sábado (25)

  Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:48

Chuva em Salvador
Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após as fortes chuvas que atingiram a capital baiana, ocasionadas por uma frente fria vinda do sul do país, Salvador já registrou mais do que o triplo do volume de precipitação esperado para outubro. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), Boca da Mata e Nova Brasília registraram um acumulado de 291,6 mm e 282,6 mm, respectivamente, desde o início do mês até às 7h desta quinta-feira (23). Segundo a normal climatológica, a média esperada era de 91 mm.

A lista segue com: Águas Claras, 263,4 mm; Barro Duro, 261,8 mm; Marechal Rondon, 258,6 mm; Mirante de Periperi, 255,4 mm; Dom Avelar, 254,2 mm; Cajazeiras VIII, 252,6 mm; Valéria, 251,2 mm; e São Marcos, 246,6 mm.

As chuvas continuam causando estragos em toda a cidade. Até às 6h desta quinta, a Neoenergia Coelba informou ocorrências de queda de árvores de grande porte sobre a rede elétrica em localidades como Castelo Branco, Cabula, Ondina, São Cristóvão e Barra. Além disso, a Secretaria de Manutenção (Seman) também registrou a queda de pelo menos 12 árvores e oito coletas de galhos caídos em vias públicas nesta quarta-feira (23), em bairros como Fazenda Grande III, Mata Escura, São Marcos, Santa Cruz, Bairro da Paz, Nova Brasília, Cassange e Pirajá.

As equipes ainda executaram a retirada de cinco hastes de bambu tombadas no Bambuzal do Aeroporto. De acordo com dados da Codesal, foram registradas rajadas de vento de até 75,2 km/h. Ao menos 174 ocorrências foram registradas nesta quinta, incluindo 42 ameaças de desabamento, 25 deslizamentos de terra e 23 destelhamentos.

Até às 10h deste sábado (25), a capital baiana permanece sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para acumulado de chuva. O alerta prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas de risco.

