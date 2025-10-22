TEMPO FECHADO

Árvores caídas e bairros sem energia elétrica: chuva causa estragos em Salvador

Neoenergia Coelba precisou triplicar equipes nas ruas para reparar os dados causados pelo mau tempo

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 23:52

Árvore caiu em cima de um carro em Ondina/ Na Barra, moradores registraram o momento em que fios de um poste pegaram fogo Crédito: Reprodução

Até as 23h desta quarta-feira (22), Salvador registrou a queda de árvores em pelo menos três bairros e falta de energia em outros dois, além de ocorrências em que a rede elétrica foi afetada pelos fortes ventos que atingiram a capital baiana com a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do país.



De acordo com a Neoenergia Coelba, as ocorrências envolvendo queda de árvores de grande porte sobre a rede elétrica foram registradas em localidades como Cabula, Ondina e Barra.

Em trechos da Barra e da Graça, moradores relataram falta de energia em ruas como a Ladeira da Barra e a Rua Flórida. Na saída da Rua Teixeira Leal (Graça) e na Rua Belo Horizonte (Barra), populares chegaram a flagrar fios de postes de energia pegando fogo. Segundo a Neoenergia, técnicos trabalham de forma ininterrupta, durante a noite e a madrugada, realizando manobras e reparos para restabelecer o fornecimento elétrico.

A ventania também lançou objetos sobre os cabos elétricos, como no bairro de Alto de Coutos, onde uma placa metálica ficou presa à fiação.

A Neoenergia Coelba precisou triplicar o número de profissionais em campo em Salvador e na Região Metropolitana para atuar durante o temporal que se intensificou na noite desta quarta-feira.