Árvores caídas e bairros sem energia elétrica: chuva causa estragos em Salvador

Elaine Sanoli
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 23:52
Até as 23h desta quarta-feira (22), Salvador registrou a queda de árvores em pelo menos três bairros e falta de energia em outros dois, além de ocorrências em que a rede elétrica foi afetada pelos fortes ventos que atingiram a capital baiana com a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do país.
De acordo com a Neoenergia Coelba, as ocorrências envolvendo queda de árvores de grande porte sobre a rede elétrica foram registradas em localidades como Cabula, Ondina e Barra.
Dia de chuva em Salvador
Em trechos da Barra e da Graça, moradores relataram falta de energia em ruas como a Ladeira da Barra e a Rua Flórida. Na saída da Rua Teixeira Leal (Graça) e na Rua Belo Horizonte (Barra), populares chegaram a flagrar fios de postes de energia pegando fogo. Segundo a Neoenergia, técnicos trabalham de forma ininterrupta, durante a noite e a madrugada, realizando manobras e reparos para restabelecer o fornecimento elétrico.
A ventania também lançou objetos sobre os cabos elétricos, como no bairro de Alto de Coutos, onde uma placa metálica ficou presa à fiação.
A Neoenergia Coelba precisou triplicar o número de profissionais em campo em Salvador e na Região Metropolitana para atuar durante o temporal que se intensificou na noite desta quarta-feira.
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que, até esta quinta-feira (23), há 90% de chance de chuva. Para sexta-feira (24) e sábado (25), a previsão é de céu nublado com precipitações a qualquer hora do dia. No domingo (26), a probabilidade cai para 20%, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C.