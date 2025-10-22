TEMPO FECHADO

Salvador é a quinta cidade do Nordeste com maior volume de chuva em 24 horas

Terceiro e quarto lugar da lista também são ocupados por cidades baianas

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 23:31

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A frente fria que trouxe chuvas para a cidade de Salvador é responsável por colocar a capital baiana como a quinta cidade do Nordeste com o maior registro de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os dados consideram as 24 horas entre esta terça-feira (21) e quarta-feira (22). De acordo com o Inmet, foram registrados 16 mm de chuva no ponto Rádio Farol. Salvador também está sob alerta laranja do Inmet, com possibilidade de chuva de até 100 milímetros por dia. Outros dois municípios baianos aparecem na lista, em terceiro e quarto lugares.



De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nas últimas 48 horas, o volume de chuva na capital baiana já superou o esperado para todo o mês. A média histórica é de 91 mm, mas a cidade já ultrapassou os 200 mm. O tempo instável fez o órgão emitir alerta de perigo máximo para o risco de deslizamentos de terra. A Codesal também acionou sirenes em pelo menos nove comunidades.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

As localidades com os maiores acumulados nas últimas 72 horas são: Cajazeiras III (203,2 mm), Capelinha (182,8 mm) e Lobato (182,8 mm), segundo atualização das 18h10 desta quarta-feira.

A Codesal informou ainda que, até esta quinta-feira (23), há 90% de chance de chuva. Para sexta-feira (24) e sábado (25), a previsão é de céu nublado com precipitações a qualquer hora do dia. No domingo (26), a probabilidade cai para 20%, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C.