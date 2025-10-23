Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Capital baiana da cerveja sedia festival de breja com música, gastronomia e degustação

Evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:02

BAHIA BEER
Bahia Beer Crédito: Divulgação

Entre os dias 7 e 9 de novembro, a capital baiana da cerveja será palco da 3ª edição do Bahia Beer – Festival da Cerveja de Alagoinhas. O evento contará com atrações musicais como o cantor Hiram e as bandas Chimarruts, Filhos de Jorge, Calibre Rock e Escandurras, na Praça Mário Laerte, no entorno do Estádio Carneirão. O transporte público será gratuito nos dias do festival.

O festival chega à terceira edição com a proposta de unir conhecimento, cultura, gastronomia e música em uma experiência única.

Na Vila Gourmet, haverá diversas opções de pratos harmonizados com cervejas de diferentes estilos. O tradicional churrasco Fogo de Chão, conhecido pela técnica de preparo em fogo aberto, também fará parte da experiência gastronômica.

LEIA MAIS

SAC faz atendimento exclusivo e gratuito da nova Carteira de Identidade Nacional; saiba onde

Saiba onde fazer a nova Carteira de Identidade de graça com o SAC Móvel

Quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia?

Mais de 130 aves silvestres e quatro tatus são resgatados de cativeiro ilegal

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

A Passarela da Cerveja será o espaço dedicado à degustação de rótulos variados, incluindo cervejas artesanais. Já o Empório Cevada reunirá produtos e acessórios ligados ao universo cervejeiro, como charutos, hidromel, queijos e itens de artesanato.

O Congresso Internacional da Cerveja (Conib) reunirá profissionais renomados do mercado cervejeiro mundial em um ambiente de troca de experiências e aprendizado. O Conib contará com palestrantes de 12 países, como Holanda, Estados Unidos, Polônia e Alemanha.

O Brazilian International Beer Awards, considerado o maior concurso da América Latina no segmento, recebeu mais de 1.400 amostras de cervejas inscritas, vindas de 43 países, e contará com jurados de mais de 20 nacionalidades.

O concurso “Cerveja no Prato” terá um júri de destaque, formado pelos chefs Erick Jacquin, Antonio Maiolica e Edinho Engel (do restaurante Amado). A programação inclui ainda a Corrida da Cerveja, que une esporte e diversão em um percurso leve e descontraído. A hidratação dos atletas será feita com água e cerveja gelada, em pontos estratégicos.

Em 2023, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o projeto de lei que tornou Alagoinhas a Capital Estadual da Cerveja. Além de conceder o título à cidade localizada no Território de Identidade do Litoral Norte e Agreste Baiano, o projeto também cria o Bahia Beer, festival de cerveja nos moldes do Oktoberfest que será realizado na cidade anualmente no mês de novembro e será reconhecido como manifestação cultural de interesse social e turístico para o município.

Tags:

Bahia Cerveja

Mais recentes

Imagem - Chuvas em Salvador ultrapassam três vezes o volume esperado para o mês

Chuvas em Salvador ultrapassam três vezes o volume esperado para o mês
Imagem - Shopping de Salvador lança decoração de Natal com programação especial; veja data

Shopping de Salvador lança decoração de Natal com programação especial; veja data
Imagem - Três torcedores do Bahia são presos após briga com rivais no Imbuí

Três torcedores do Bahia são presos após briga com rivais no Imbuí

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada