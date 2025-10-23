BAHIA BEER

Capital baiana da cerveja sedia festival de breja com música, gastronomia e degustação

Evento acontece entre os dias 7 e 9 de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:02

Bahia Beer Crédito: Divulgação

Entre os dias 7 e 9 de novembro, a capital baiana da cerveja será palco da 3ª edição do Bahia Beer – Festival da Cerveja de Alagoinhas. O evento contará com atrações musicais como o cantor Hiram e as bandas Chimarruts, Filhos de Jorge, Calibre Rock e Escandurras, na Praça Mário Laerte, no entorno do Estádio Carneirão. O transporte público será gratuito nos dias do festival.

O festival chega à terceira edição com a proposta de unir conhecimento, cultura, gastronomia e música em uma experiência única.

Na Vila Gourmet, haverá diversas opções de pratos harmonizados com cervejas de diferentes estilos. O tradicional churrasco Fogo de Chão, conhecido pela técnica de preparo em fogo aberto, também fará parte da experiência gastronômica.

A Passarela da Cerveja será o espaço dedicado à degustação de rótulos variados, incluindo cervejas artesanais. Já o Empório Cevada reunirá produtos e acessórios ligados ao universo cervejeiro, como charutos, hidromel, queijos e itens de artesanato.

O Congresso Internacional da Cerveja (Conib) reunirá profissionais renomados do mercado cervejeiro mundial em um ambiente de troca de experiências e aprendizado. O Conib contará com palestrantes de 12 países, como Holanda, Estados Unidos, Polônia e Alemanha.

O Brazilian International Beer Awards, considerado o maior concurso da América Latina no segmento, recebeu mais de 1.400 amostras de cervejas inscritas, vindas de 43 países, e contará com jurados de mais de 20 nacionalidades.

O concurso “Cerveja no Prato” terá um júri de destaque, formado pelos chefs Erick Jacquin, Antonio Maiolica e Edinho Engel (do restaurante Amado). A programação inclui ainda a Corrida da Cerveja, que une esporte e diversão em um percurso leve e descontraído. A hidratação dos atletas será feita com água e cerveja gelada, em pontos estratégicos.