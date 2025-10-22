GRANDE SALVADOR

A dois meses do Natal, shopping inaugura decoração com apresentação gratuita de Patati e Patatá

Atrações incluem Papai Noel negro e ação solidária para instituições de proteção animal

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:50

Patati e Patatá farão apresentação gratuita Crédito: Divulgação

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, vai inaugurar sua decoração de Natal neste sábado (25), às 17h, dando início à programação “O Fantástico Natal no Parque”. O evento contará com apresentação gratuita de Patati Patatá, além de show de neve e personagens natalinos.

A decoração inclui uma árvore de 15 metros, fachadas iluminadas, ambientes pet friendly e espaços voltados para fotos. O Papai Noel negro, já tradicional no shopping, segue como símbolo de um Natal mais inclusivo e plural, segundo a administração do empreendimento.

Durante a programação, visitantes poderão participar de uma ação solidária: o acesso ao escorrega gigante de 15 metros, na Praça Central, será condicionado à doação de 2kg de ração ou R$50 em notas fiscais. As doações serão destinadas a instituições de proteção animal da região.

Para a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, o período natalino é uma oportunidade de reforçar os laços familiares. “Preparamos uma festa cheia de surpresas e encantamento. Queremos que as famílias vivenciem o espírito natalino com momentos especiais”, declarou.

Nos fins de semana que antecedem o Natal, o shopping terá atividades gratuitas, apresentações e encontros com o Papai Noel, consolidando-se como um dos principais destinos da temporada na região metropolitana de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Inauguração da decoração natalina “O Fantástico Natal no Parque”

Quando: Sábado, 25 de outubro, a partir das 17h

Onde: Praça Central – Parque Shopping Bahia

Atrações: Show de Patati Patatá, neve artificial, personagens natalinos, árvore de 15 metros e espaço instagramável