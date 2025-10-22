CRIME

Quadrilha é presa na Bahia após suspeito tentar compra com nota de R$ 200 falsa

Grupo criminoso agia em diversos estados do Nordeste, segundo a Polícia Civil

Yan Inácio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:13

Três integrantes de uma quadrilha acusada de passar notas falsas no comércio foram presos em flagrante na segunda-feira (20), em Porto Seguro, no extremo-sul baiano. A prisão aconteceu após a denúncia de que um dos suspeitos tentou usar uma nota de R$ 200 falsificada em um comércio na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi flagrado pelos responsáveis pelo estabelecimento, no bairro Campinho, e contido por populares até a chegada dos agentes. Após a prisão, o suspeito entregou os comparsas, que estavam hospedados em uma pousada.

No local, foram presos uma mulher de 21 anos, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, e um homem de 20 anos. Um adolescente também foi apreendido. O trio vai responder por utilização de moeda falsa, organização criminosa, falsidade ideológica e corrupção de menores.