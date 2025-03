OPERAÇÃO DRACMA

Grupo é acusado de fabricar e vender dinheiro falso nas redes sociais; veja como funcionava esquema

Mandados são cumpridos em Feira de Santana e em Rio Branco, no Acre

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2025 às 08:46

A Polícia Federal (PF) cumpre três três mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (19) contra grupo acusado de fabricar e distribuir notas falsas no país. Os mandados são cumpridos em Feira de Santana, a 110 km de Salvador, e em Rio Branco, no Acre. De acordo com informações da PF, as investigações apontaram que a associação criminosa tem utilizado as redes sociais para oferecer e distribuir notas para diversos locais do país. Os mandados fazem parte das ações da Operação Dracma, que é um desdobramento de inquéritos instaurados no âmbito da Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, resultantes de flagrantes do comércio e distribuição de notas falsas mediante uso dos Correios.>

Grupo é acusado de produzir e vender dinheiro falso Crédito: Arquivo CORREIO

Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e moeda falsa (Art. 289 do CPB), cujas penas máximas podem somar até 15 anos de prisão. A falsificação e venda de notas falsas tem sido um crime recorrente no estado. Em janeiro, por exemplo, a PF realizou a Operação Máscara Nova II, dando continuidade ao combate a crimes de moeda falsa, na região norte da Bahia. Na ocasião, a corporação informou que as investigações tiveram início a partir de interceptações de objetos postais contendo notas falsas de R$ 100, chamando a atenção dos policiais o envolvimento de indivíduos muito jovens, que se utilizam de nomes e endereços de vizinhos a fim de ocultar as suas verdadeiras identidades.>