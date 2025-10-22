Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho; ato é considerado crime

Vídeo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:06

Vídeo viralizou nas redes sociais
Vídeo viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem e uma mulher foram flagrados fazendo sexo no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, na manhã desta quarta-feira (22). Uma pessoa que estava no local registrou o momento, que circulou nas redes sociais.

Nas imagens que viralizaram, é possível ver a mulher sentada enquanto pratica sexo oral em um homem que está em pé. O homem que está gravando chega até a comentar o fato. "No meio da praça pública, olha só, que Pelourinho é esse? Uma hora dessas", disse. A dupla só interrompe o ato quando o rapaz questiona os dois. "Aí é lugar de fazer isso?", gritou.

Casal foi interrompido por homem que estava gravando

Casal foi interrompido por homem que estava gravando por Reprodução/Redes sociais
Casal foi interrompido por homem que estava gravando por Reprodução/Redes sociais
Vídeo viralizou nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
1 de 3
Casal foi interrompido por homem que estava gravando por Reprodução/Redes sociais

A prática sexual em público é considerada crime de ato obsceno, previsto no Artigo 233 do Código Penal Brasileiro. A pena é de três meses a um ano de detenção ou multa. De acordo com a lei, a conduta ofende o pudor e o decoro da sociedade em locais públicos.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes foram acionados para averiguar a denúncia de "um individuo que teria sido flagrado em vídeo gravado por populares, praticando ato libidinoso, no Largo do Terreiro de Jesus, estaria transitando pela região". Os policiais localizaram o homem e o encaminharam para 

Leia mais

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?

Alunos flagrados em vídeo fazendo sexo na faculdade podem ser expulsos?

Mais recentes

Imagem - Lei que proíbe distinção entre elevadores social e de serviço passa a valer na Bahia

Lei que proíbe distinção entre elevadores social e de serviço passa a valer na Bahia
Imagem - Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar
Imagem - Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada