ATO OBSCENO

Casal é flagrado fazendo sexo em praça no Pelourinho; ato é considerado crime

Vídeo viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:06

Vídeo viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem e uma mulher foram flagrados fazendo sexo no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, na manhã desta quarta-feira (22). Uma pessoa que estava no local registrou o momento, que circulou nas redes sociais.

Nas imagens que viralizaram, é possível ver a mulher sentada enquanto pratica sexo oral em um homem que está em pé. O homem que está gravando chega até a comentar o fato. "No meio da praça pública, olha só, que Pelourinho é esse? Uma hora dessas", disse. A dupla só interrompe o ato quando o rapaz questiona os dois. "Aí é lugar de fazer isso?", gritou.

A prática sexual em público é considerada crime de ato obsceno, previsto no Artigo 233 do Código Penal Brasileiro. A pena é de três meses a um ano de detenção ou multa. De acordo com a lei, a conduta ofende o pudor e o decoro da sociedade em locais públicos.