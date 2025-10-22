Adolescente é esfaqueado pelo próprio irmão durante briga na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:49
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser esfaqueado pelo próprio irmão durante uma briga, na tarde de terça-feira (21), no município de Candeal, no interior da Bahia.
Segundo informações da polícia, o caso aconteceu por volta das 15h30, no centro da cidade. Durante a discussão, o adolescente foi atingido no braço com um golpe de faca e conseguiu pedir ajuda logo em seguida.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Candeal, onde recebeu atendimento médico. Ele estava acompanhado por representantes do Conselho Tutelar. O estado de saúde dele não foi informado até o momento.
O irmão fugiu logo após o ataque e não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia de Candeal e será investigado como lesão corporal. Os motivos da briga ainda não foram revelados.