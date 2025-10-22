Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Crime planejado: médico mata duas pessoas em clínica e bota fogo em corpos no local

Oftalmologista José Gabriel Bloise de Meira foi preso em flagrante após ataque

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:47

Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo
Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo Crédito: Reprodução

A polícia prendeu um médico oftalmologista e perito do INSS identificado como José Gabriel Bloise de Meira em flagrante na cidade de Itapetininga, em São Paulo. Ele teria matado duas pessoas a tiros e atear fogo nos corpos dentro de uma clínica.

O crime aconteceu na segunda-feira (20) e as investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi planejado com antecedência. Isso porque o suspeito tentou simular um assalto para render as vítimas antes de executá-las.

As vítimas, Marcelo de Souza Nogueira, dono da clínica, e Paulo Correia Leite Júnior, morreram no local. Um terceiro homem, Aguinaldo Antônio de Queiroz, foi baleado, socorrido em estado grave e transferido para um hospital em Sorocaba.

De acordo com a polícia, o médico alugou um carro dias antes do crime, estacionou o veículo estrategicamente na região central da cidade — conhecida pela dificuldade de vagas — e entrou na clínica sozinho.

Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo

Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo por Reprodução
Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo por Reprodução
Marcelo de Souza Nogueira e Paulo Correia Leite Junior foram mortos por Reprodução
Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo por Reprodução
Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo por Reprodução
1 de 5
Médico planejou mortes e tinha dono da clínica como alvo por Reprodução

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele caminha tranquilamente até o local e, depois do ataque, sai a pé e percorre cerca de sete quarteirões até o carro usado na fuga.

A polícia descobriu que o carro havia sido devolvido à locadora na manhã desta terça-feira (21), pouco antes da prisão. José Gabriel foi detido no prédio do INSS, onde trabalhava como perito médico.

Na casa dele, os agentes apreenderam uma arma calibre 38, colete à prova de balas, dinheiro, roupas usadas no crime, um computador, um cofre e um celular. O suspeito obrigou as vítimas a se ajoelharem antes de atirar.

LEIA MAIS 

Dois homens da mesma família são presos por morte de primo após discussão

Mulher sobrevive após ser estrangulada e enterrada viva por ex-companheiro

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

A perícia indica que os disparos foram feitos de trás para frente, atingindo principalmente a cabeça das vítimas. Em seguida, o suspeito teria usado álcool em gel para incendiar os corpos, causando queimaduras severas.

O principal alvo do crime, segundo a polícia, era o proprietário da clínica, Marcelo de Souza Nogueira. A Guarda Civil Municipal foi acionada logo após o incêndio e encontrou o cômodo em chamas.

As imagens de segurança e os objetos apreendidos devem ajudar a confirmar a dinâmica do crime e o grau de premeditação. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que agora busca esclarecer a motivação do médico.

Leia mais

Imagem - Facção intimidou e ameaçou cozinheira antes de executá-la por se recusar a envenenar policiais

Facção intimidou e ameaçou cozinheira antes de executá-la por se recusar a envenenar policiais

Imagem - Líder do BDM que ordenou sequestro e execução de jovens em Anguera é preso

Líder do BDM que ordenou sequestro e execução de jovens em Anguera é preso

Imagem - Traficante do CV acusado de matar percussionistas do Malê Debalê é preso em São Paulo

Traficante do CV acusado de matar percussionistas do Malê Debalê é preso em São Paulo

Tags:

Crime Polícia Morte Prisão Execução

Mais recentes

Imagem - Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária

Caixa anuncia plataforma de bets e projeta arrecadação bilionária
Imagem - Lojas em shoppings são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Lojas em shoppings são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Imagem - Facção intimidou e ameaçou cozinheira antes de executá-la por se recusar a envenenar policiais

Facção intimidou e ameaçou cozinheira antes de executá-la por se recusar a envenenar policiais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada