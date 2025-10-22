BAHIA

Mulher sobrevive após ser estrangulada e enterrada viva por ex-companheiro

Crime aconteceu em Itabuna

Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 08:54

Mulher sobreviveu após ser enterrada viva Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma mulher de 45 anos sobreviveu após ter sido enterrada viva pelo ex-namorado, que tentou matá-la em Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu no último domingo (19) e foi confirmado pela Polícia Civil. As informações são da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia.

De acordo com o relato da vítima, ela foi rendida pelo ex-companheiro quando saía para encontrar uma amiga, que conseguiu fugir. Armado com uma faca, o homem a levou para um matagal nas proximidades de um motel da cidade, onde tentou estrangulá-la e, acreditando que ela estivesse morta, a enterrou.

“[Ele] falou: ‘você acha que eu ia perder a chance de te matar?’”, contou a mulher em depoimento à polícia. “Ele pegou a corda, passou no meu pescoço e puxou. Eu apaguei. Quando acordei, já estava soterrada. Comecei a cavar e saí. Ainda tinha um papelão e duas pedras em cima de mim, mas consegui sair do buraco”, relatou em entrevista.

A vítima contou ainda que manteve um relacionamento de 11 meses com o agressor, que não aceitava o fim da relação. Ela foi levada para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, onde ficou internada e recebeu alta nesta terça-feira (21).