CRIME

Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil antes de jogar futebol na Bahia

Caso foi registrado em distrito de Feira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:06

Jovem deu entrada em policlínica de Maria Quitéria Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos morreu na manhã de segunda-feira (20) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica.

No local, o jovem, que passou mal na tarde de domingo (19), informou que teria tomado um medicamento similar ao tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos, segundo a TV Bahia.

O prontuário da unidade indica que ele permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada de segunda-feira. A equipe médica realizou tentativas de reanimação, mas não conseguiu reverter a parada cardíaca.