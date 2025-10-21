Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil antes de jogar futebol na Bahia

Caso foi registrado em distrito de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:06

Jovem deu entrada em policlínica de Maria Quitéria Crédito: Reprodução

Um jovem de 23 anos morreu na manhã de segunda-feira (20) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica.

No local, o jovem, que passou mal na tarde de domingo (19), informou que teria tomado um medicamento similar ao tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos, segundo a TV Bahia. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

O prontuário da unidade indica que ele permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada de segunda-feira. A equipe médica realizou tentativas de reanimação, mas não conseguiu reverter a parada cardíaca.

Por conta da parada, o jovem morreu por volta das 8h40. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e necropsia, que devem apontar as causas da morte. A investigação do caso está a cargo da 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que o classifica como morte a esclarecer.

Leia mais

Imagem - Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Imagem - Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

Imagem - O Cravinho reabre após virar alvo de operação; laudo indicou segurança dos produtos

O Cravinho reabre após virar alvo de operação; laudo indicou segurança dos produtos

Tags:

Bahia Tragédia

Mais recentes

Imagem - Pastor evangélico condenado a 8 anos por estupro é preso na Bahia

Pastor evangélico condenado a 8 anos por estupro é preso na Bahia
Imagem - Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta
Imagem - Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos