Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Cravinho reabre após virar alvo de operação; laudo indicou segurança dos produtos

Ministério concedeu registro que atesta segurança nas bebidas do local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:22

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação
Cravinho, no Pelourinho, vai reabrir nesta terça-feira (21) Crédito: Divulgação

Fechado desde a semana passada após virar alvo operação que apurava supostas irregularidades na produção de bebidas, o tradicional bar O Cravinho do Pelourinho reabre as portas nesta terça-feira (21), às 11h, no Pelourinho, em Salvador.

A reabertura ocorre depois de o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) conceder ao estabelecimento o registro oficial que atesta a segurança dos produtos utilizados na fabricação das bebidas.

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de fiscalização

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Maysa Polcri/CORREIO
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Maysa Polcri/CORREIO
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Maysa Polcri/CORREIO
1 de 6
Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por Divulgação

De acordo com informações dos proprietários, o bar conseguiu comprovar a plena regularidade sanitária e fiscal, com alvarás, certificações e notas fiscais em dia.

O resultado dos testes laboratoriais realizados pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) também confirmou que as bebidas do Cravinho não apresentam risco à saúde e seguem os padrões exigidos pelos órgãos de controle.

O Cravinho é conhecido pelos licores e infusões de especiarias servidos há mais de 40 anos no Pelourinho.

Leia mais

Imagem - Laudo aponta 'excelência' e 'segurança' em produtos do O Cravinho após operação

Laudo aponta 'excelência' e 'segurança' em produtos do O Cravinho após operação

Imagem - Cravinho não vai abrir enquanto não puder vender bebida que deu nome ao famoso bar do Pelourinho

Cravinho não vai abrir enquanto não puder vender bebida que deu nome ao famoso bar do Pelourinho

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Tags:

Operação Investigação

Mais recentes

Imagem - Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia
Imagem - Morte de radialista da Aratu: veja fotos do caso do Esquartejado dos Barris

Morte de radialista da Aratu: veja fotos do caso do Esquartejado dos Barris
Imagem - Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos