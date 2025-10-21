SALVADOR

O Cravinho reabre após virar alvo de operação; laudo indicou segurança dos produtos

Ministério concedeu registro que atesta segurança nas bebidas do local

Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:22

Cravinho, no Pelourinho, vai reabrir nesta terça-feira (21) Crédito: Divulgação

Fechado desde a semana passada após virar alvo operação que apurava supostas irregularidades na produção de bebidas, o tradicional bar O Cravinho do Pelourinho reabre as portas nesta terça-feira (21), às 11h, no Pelourinho, em Salvador.

A reabertura ocorre depois de o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) conceder ao estabelecimento o registro oficial que atesta a segurança dos produtos utilizados na fabricação das bebidas.

De acordo com informações dos proprietários, o bar conseguiu comprovar a plena regularidade sanitária e fiscal, com alvarás, certificações e notas fiscais em dia.

O resultado dos testes laboratoriais realizados pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) também confirmou que as bebidas do Cravinho não apresentam risco à saúde e seguem os padrões exigidos pelos órgãos de controle.