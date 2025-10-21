Acesse sua conta
Pastor evangélico condenado a 8 anos por estupro é preso na Bahia

Tiago Souza Carvalho, de 34 anos, também era alvo de ação judicial por homicídio

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:34

Pastor evangélico estava foragido
Pastor evangélico estava foragido Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um pastor evangélico foi preso na noite desta segunda-feira (20), em Candeias, na Região Municipal de Salvador (RMS). Tiago Souza Carvalho, de 34 anos, estava foragido após ser condenado a 8 anos de prisão por um estupro cometido em Fazenda Coutos, em janeiro de 2019.

Segundo o tenente-coronel Roseli de Santana, depois da prisão ser decretada, o condenado mudou de endereço e telefone para não ser encontrado. O homem também respondia a “outra ação penal por tentativa de homicídio contra uma segunda mulher”, acrescentou. Mesmo foragido, o suspeito ainda atuava em uma igreja em Candeias.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Polícia Interestadual (Polinter), onde segue à disposição da Justiça. A prisão do pastor evangélico mobilizou as polícias da Bahia e de Goiás.

