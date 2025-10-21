CRIME

Pastor evangélico condenado a 8 anos por estupro é preso na Bahia

Tiago Souza Carvalho, de 34 anos, também era alvo de ação judicial por homicídio

Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:34

Pastor evangélico estava foragido Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um pastor evangélico foi preso na noite desta segunda-feira (20), em Candeias, na Região Municipal de Salvador (RMS). Tiago Souza Carvalho, de 34 anos, estava foragido após ser condenado a 8 anos de prisão por um estupro cometido em Fazenda Coutos, em janeiro de 2019.

Segundo o tenente-coronel Roseli de Santana, depois da prisão ser decretada, o condenado mudou de endereço e telefone para não ser encontrado. O homem também respondia a “outra ação penal por tentativa de homicídio contra uma segunda mulher”, acrescentou. Mesmo foragido, o suspeito ainda atuava em uma igreja em Candeias.