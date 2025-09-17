Acesse sua conta
Vítimas detalham abuso sexual em ‘rituais de purificação’ de pastor evangélico

Nerivaldo Jesus Santos foi preso na última segunda-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:20

Nerivaldo Jesus Santos foi preso em Valença
Nerivaldo Jesus Santos foi preso em Valença Crédito: Reprodução

Líder da Igreja Assembleia de Deus Trindade Santa, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o pastor Nerivaldo Jesus Santos, 44 anos, é investigado por importunação sexual de fiéis e por usar da sua posição para abusar de mulheres da congregação. Relatos das vítimas à polícia detalharam o modus operandi do suspeito, que criava "campanhas" para que elas praticassem atos sexuais com ele. Uma das mulheres relatou ter deixado de frequentar a igreja após o episódio. Ele foi preso na última segunda-feira (15). A defesa do religioso negou os crimes e afirmou que não há qualquer prova consistente contra ele (veja nota na íntegra ao final da matéria).

Duas das vítimas contaram, em depoimento, ao qual o CORREIO teve acesso, que as práticas ocorreram "no morro" ou no caminho para ele, dentro de um veículo, em momentos em que elas estavam sozinhas com o pastor. 

Uma das vítimas, que não terá identidade revelada para preservação da sua imagem, contou a polícia que os abusos aconteceram em 2022. Ela disse que o pastor pedia que todas as mulheres da congregação que tivessem sonhos eróticos fossem até ele, ocasião em que instituía a "campanha", que consistia na consumação de práticas sexuais com ele por um determinado número de dias. Durante esses momentos, a vítima deveria realizar o que aparecia em seus sonhos. Os encontros serviriam como uma espécie de "ritual de purificação".

De acordo com a vítima, sua campanha foi de três dias. Após o período, ela ficou com medo de denunciar o homem e chegou a temer pela própria vida. Além do ato sexual, a mulher disse que ele costumava pegar dinheiro emprestado, mas não pagava.

Pastor é investigado por importunação sexual

Nerivaldo é pastor da Igreja Assembleia de Deus Trindade Santa, que foi aberta em dezembro de 2019. O pastor, que costumava postar fotos e vídeos nas redes sociais, chegou a concorrer para vereador de Mata de São João no ano de 2020. 

Uma segunda vítima, que também não será identificada, foi obrigada a fazer uma "campanha" de sete dias, diluídos no período de seis meses. Segundo relato da moça, o pastor afirmou que ela teria um "problema espiritual" após ouvir da mãe da jovem que ela costumava ser "namoradeira" e frequentar muitas festas. Após a recusa da mulher, o pastor teria dito que era "homem santo" e que Deus estaria usando-o para salvar a vida dela.

Durante o período, ela começou a se relacionar com uma pessoa, mas, por ordens do pastor, precisaria se afastar do parceiro e fazer uma nova campanha, agora por mais 14 dias. Ela denunciou o suspeito após tomar conhecimento de que haviam outras vítimas em situação similar.

A terceira vítima, cujo relato consta no comunicado de mandado de prisão de Nerivaldo, afirmou ter sido coagida a ter relações com o homem sob a justificativa de que "só assim salvaria espiritualmente a ela e o pai". O caso ocorreu em 2022, e, desde então, ela parou de frequentar a igreja, mas continuou recebendo mensagens de cunho pejorativo do pastor.

O suspeito foi preso na cidade de Valença, no Baixo Sul da Bahia, na última segunda-feira (15). Segundo informações do sistema do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o pastor já foi alvo de inquérito por estupro de vulnerável. No decorrer da investigação, foi solicitada, inclusive, a quebra de sigilo telefônico de Nerivaldo.

Veja o que diz a defesa do pastor

"A defesa do Sr. Nerivaldo Jesus Santos, através do seu advogado, Bel. José Luiz Celes, vem a público prestar esclarecimentos em razão das acusações recentemente divulgadas, envolvendo o seu cliente em suposta prática do crime de importunação sexual e estupro.

A defesa reforça que não há nos autos qualquer elemento de prova concreto, robusto ou consistente que comprove, de forma minimamente satisfatória, a materialidade e a autoria do delito imputado ao Sr. Nerivaldo. Os elementos apresentados até o momento são rasos, frágeis e carecem de fundamentação técnica e jurídica adequada.

A decretação da prisão preventiva, medida de extrema gravidade, foi fundamentada exclusivamente nas declarações das supostas vítimas, sem que houvesse qualquer prova objetiva que confirmasse, de forma concreta, a versão apresentada. Embora a palavra das vítimas deva ser considerada, é fundamental que esteja amparada por outros indícios minimamente sólidos, o que não se verifica neste caso.

O Sr. Nerivaldo Jesus Santos, pastor e homem de conduta ilibada, sempre foi um conselheiro em seu ministério, ajudando os fiéis em suas questões espirituais. Nunca praticou nenhum ato libidinoso com nenhuma fiel, reitera sua total inocência, e tem plena confiança de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos no curso da instrução criminal.

Por fim, a defesa reafirma sua confiança na Justiça e no pleno esclarecimento dos fatos durante o curso do processo."

