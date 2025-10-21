Acesse sua conta
Três detentos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana

Fuga foi percebida por policial penal na manhã desta terça-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:11

Detentos fugiram na manhã desta terça-feira (21)
Detentos fugiram na manhã desta terça-feira (21) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta terça-feira (21). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), os homens violaram a grade da cela 29, localizada no Pavilhão 10.

A fuga foi percebida por um policial penal por volta das 8h30, durante o procedimento de conferência. Os internos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos da Silva.

Bahia tem três episódios de fuga em presídios em sete meses

Conjunto Penal de Feira de Santana por Divulgação/Seap
Fugitivos do Conjunto Penal de Eunápolis por Reprodução
Conjunto Penal de Eunápolis por Divulgação Seap
Objetos apreendidos durante operação no Cojunto Penal de Teixeira de Freitas por Operação no Cojunto Penal de Teixeira de Freitas
Operação no Cojunto Penal de Teixeira de Freitas por Operação no Cojunto Penal de Teixeira de Freitas
1 de 5
Conjunto Penal de Feira de Santana por Divulgação/Seap

O agente responsável acionou a equipe de segurança, que foi ao local e identificou a ausência de três custodiados. Segundo a Polícia Civil, a direção da unidade que “prontamente adotou todas as providências legais cabíveis e segue colaborando com os órgãos de segurança pública na localização dos fugitivos”.

