Três detentos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:11
Três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta terça-feira (21). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), os homens violaram a grade da cela 29, localizada no Pavilhão 10.
A fuga foi percebida por um policial penal por volta das 8h30, durante o procedimento de conferência. Os internos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos da Silva.
Bahia tem três episódios de fuga em presídios em sete meses
O agente responsável acionou a equipe de segurança, que foi ao local e identificou a ausência de três custodiados. Segundo a Polícia Civil, a direção da unidade que “prontamente adotou todas as providências legais cabíveis e segue colaborando com os órgãos de segurança pública na localização dos fugitivos”.