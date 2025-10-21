CRIME

Três detentos fogem do Conjunto Penal de Feira de Santana

Fuga foi percebida por policial penal na manhã desta terça-feira (21)

Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:11

Detentos fugiram na manhã desta terça-feira (21) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta terça-feira (21). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), os homens violaram a grade da cela 29, localizada no Pavilhão 10.

A fuga foi percebida por um policial penal por volta das 8h30, durante o procedimento de conferência. Os internos foram identificados como Lucas Conceição dos Santos, Daniel Costa Lima e Paulo Ricardo Santos da Silva.

