BRASIL

Homem mata policial dentro de hospital e foge com farda da vítima; veja vídeo

Vítima fazia escolta de suspeito, que estava internado para tratamento de saúde

O crime ocorreu quando Shaylon pediu para ir ao banheiro e, no local, entrou em luta corporal com o policial Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos. Ele ainda roubou a arma do agente. A vítima foi atingida na nuca e tórax e morreu no local. >