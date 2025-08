NA PAULISTA

Nikolas Ferreira pede prisão de Moraes em ato: 'Brasil está acima do STF'

Deputado usa manifestação para defender Bolsonaro, pedir saída de Moraes e criticar Lula

Carol Neves

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 08:47

Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução

Durante manifestação realizada na Avenida Paulista neste domingo (3), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) atacou diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, afirmando que ele "se lascou" por conta da dimensão do ato promovido por apoiadores da direita. Em tom inflamado, o parlamentar também pediu a saída de Moraes da Corte e fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).>

Nikolas, um dos nomes mais populares entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, discursou por mais de 15 minutos. Logo no início, mostrou estar em chamada de vídeo com Bolsonaro. Apontando o celular para a multidão, declarou: "Isso aqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Que o Senhor te fortaleça. Volta, Bolsonaro!".>

No palco montado para a manifestação, o deputado se dirigiu diretamente ao ministro do STF. Segundo ele, a presença da multidão mostrava que o magistrado subestimou os manifestantes. "Se lascou, Alexandre de Moraes. Se lascou porque enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar a você. O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF", afirmou.>

Leia mais Bolsonaristas vão às ruas em defesa de ex-presidente e críticas contra Alexandre de Moraes

O parlamentar disse que espera ver Moraes "atrás das grades". "Tenho um recado para te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo", disse.>