CRIME

Líder de facção de Salvador é preso em operação policial no Paraná

'Mahalo' integrava o Baralho do Crime, com os criminosos mais procurados do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 16:26

Matheus Pinheiro dos Santos, conhecido como “Mahalo” Crédito: Reprodução

Um dos criminosos mais procurados do estado da Bahia, Matheus Pinheiro dos Santos, mais conhecido como 'Mahalo', foi preso durante uma operação policial na cidade de Piraquara, no Paraná. Em Salvador, ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas nos bairros do Calafate, Fazenda Grande do Retiro e IAPI. Ele também é investigado por um triplo homicídio na capital baiana e estava como a carta 'Dez de Paus' do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA). >

'Mahalo' foi localizado na última segunda-feira (29), ocasião em que foi cumprido um mandado de prisão preventiva durante a Operação Sinaloa. Ele foi encontrado em um imóvel, onde foram apreendidos aparelhos telefônicos, um caderno com anotações do tráfico e um documento de identidade falso.>

Mesmo fora do estado, o suspeito tinha ligação direta com o tráfico de drogas na capital baiana, coordenando ações armadas, ameaças e instalação de câmeras para monitoramento das forças de segurança e grupos criminosos rivais.>

Matheus responde a diferentes processos criminais e estava com três mandados de prisão preventiva em aberto. Um deles por um triplo homicídio ocorrido em dezembro de 2019, que teve como vítimas Alex Rodrigues dos Santos, Jadson dos Santos Nascimento e Luan Sousa de Oliveira. O crime foi motivado por disputas de territórios para a venda de drogas em Salvador.>

Matheus foi incluído no Baralho do Crime no dia 9 de julho, junto com outros três criminosos: Ariel Luciano Bispo; Ildevan Almeida Rodrigues, conhecido como 'Medina'; e Weverton de Jesus Pereira, apelidado de 'Kika'.>

A ação foi deflagrada pela Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O suspeito foi encaminhado à sede do COPE/PCPR, passou por exame de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário baiano, aguardando tranferência para a Bahia, onde vai responder pelos crimes praticados.>