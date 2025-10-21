CRIME

Médico baiano é investigado por declaração de óbito em fraude do ex-auditor da 'máfia do ISS'

Sérgio Ricardo Matos da Costa, de 60 anos, ‘assinou’ a morte do ex-auditor

Depois de Arnaldo Augusto Pereira, ex-auditor fiscal da ‘máfia do ISS’ ser preso por forjar a própria morte, o médico legista Sérgio Ricardo Matos da Costa, de 60 anos, virou alvo de investigação por assinar a declaração de óbito do criminoso.

A apuração, no entanto, não ocorre na esfera criminal. Isso porque o Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) que abriu sindicância para apurar o caso após a prisão de Arnaldo, em Mucuri, no sul da Bahia, na semana passada.

O médico trabalha no Instituto Médico Legal (IML) e foi professor na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Arnaldo confessou ter pagado R$ 45 mil pela falsificação pela declaração de óbito.

Em entrevista à TV Bahia, o advogado João Passos, que representa o médico, o colocou como mais uma vítima do caso. Segundo ele, Sérgio não recebeu nada para emitir o documento e está a disposição da Justiça para ajudar a resolver o caso.