Médico baiano é investigado por declaração de óbito em fraude do ex-auditor da 'máfia do ISS'

Sérgio Ricardo Matos da Costa, de 60 anos, ‘assinou’ a morte do ex-auditor

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:10

Sérgio 'assinou' a morte de Arnaldo
Crédito: Reprodução

Depois de Arnaldo Augusto Pereira, ex-auditor fiscal da ‘máfia do ISS’ ser preso por forjar a própria morte, o médico legista Sérgio Ricardo Matos da Costa, de 60 anos, virou alvo de investigação por assinar a declaração de óbito do criminoso.

A apuração, no entanto, não ocorre na esfera criminal. Isso porque o Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) que abriu sindicância para apurar o caso após a prisão de Arnaldo, em Mucuri, no sul da Bahia, na semana passada.

O médico trabalha no Instituto Médico Legal (IML) e foi professor na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Arnaldo confessou ter pagado R$ 45 mil pela falsificação pela declaração de óbito.

Ex-auditor fiscal foi preso em operação no sul da Bahia

Ex-auditor fiscal foi preso em operação no sul da Bahia por Reprodução
Ex-auditor fiscal foi preso em operação no sul da Bahia por Reprodução
Ex-auditor fiscal foi preso em operação no sul da Bahia por Reprodução
Sérgio assinou a morte de por Reprodução
1 de 4
Ex-auditor fiscal foi preso em operação no sul da Bahia por Reprodução

Em entrevista à TV Bahia, o advogado João Passos, que representa o médico, o colocou como mais uma vítima do caso. Segundo ele, Sérgio não recebeu nada para emitir o documento e está a disposição da Justiça para ajudar a resolver o caso.

A declaração foi usada para forjar a morte de Arnaldo com o intuito de livrá-lo de condenações e bloqueios judiciais em São Paulo (SP), onde trabalhava na prefeitura. Com o documento, ele conseguiu ainda a liberação de bens que estavam retidos.

