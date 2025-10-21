CRIME

Criança de 8 anos esfaqueada pela mãe em Salvador perdeu parte da visão

Caso aconteceu no último domingo (19), no bairro de São Caetano

Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:44

O menino de 8 anos que foi esfaqueado pela própria mãe no último domingo (19), no bairro de São Caetano, em Salvador, perdeu a visão do olho direito após cirurgia. A criança segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação é da TV Record.

A mãe, identificada como Andreia Silva da Purificação, de 31 anos, foi presa em flagrante no dia em que o crime aconteceu e passa por audiência de custódia nesta terça-feira (21).

“Quando a gente chegou na casa, a criança estava ensanguentada, com facadas no olho, nas costas e no pescoço. E aí a população se juntou e levou o menino para dar socorro", disse uma vizinha que não quis se identificar à TV Record.

Segundo a mulher, a suspeita tem o costume de deixar o menino que foi esfaqueado e os outros dois filhos dela sozinhos em casa. "Ela sai para beber e deixa os meninos à toa. A gente tem medo de ela fazer a mesma coisa com as outras crianças também", disse.