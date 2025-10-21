Acesse sua conta
Criança de 8 anos esfaqueada pela mãe em Salvador perdeu parte da visão

Caso aconteceu no último domingo (19), no bairro de São Caetano

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:44

O menino de 8 anos que foi esfaqueado pela própria mãe no último domingo (19), no bairro de São Caetano, em Salvador, perdeu a visão do olho direito após cirurgia. A criança segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação é da TV Record.

A mãe, identificada como Andreia Silva da Purificação, de 31 anos, foi presa em flagrante no dia em que o crime aconteceu e passa por audiência de custódia nesta terça-feira (21).

“Quando a gente chegou na casa, a criança estava ensanguentada, com facadas no olho, nas costas e no pescoço. E aí a população se juntou e levou o menino para dar socorro", disse uma vizinha que não quis se identificar à TV Record.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Segundo a mulher, a suspeita tem o costume de deixar o menino que foi esfaqueado e os outros dois filhos dela sozinhos em casa. "Ela sai para beber e deixa os meninos à toa. A gente tem medo de ela fazer a mesma coisa com as outras crianças também", disse.

Ainda de acordo com a vizinha, foi uma das filhas de Andreia, uma criança de 2 anos, quem avisou os moradores sobre o crime. Logo após o crime, a população tentou linchar a suspeita, mas policiais militares chegaram ao local e impediram as agressões. Os agentes detiveram a mulher e a encaminharam para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

