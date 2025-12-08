Acesse sua conta
Quase uma tonelada de maconha é apreendida na Região Metropolitana

Policiais encontraram 958 kg da droga na tarde deste domingo (7), em Simões Filho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:53

Quase uma tonelada de maconha foi encontrada em Simões Filho
Quase uma tonelada de maconha foi encontrada em Simões Filho Crédito: Divulgação/ PMBA

Na tarde deste domingo (7), policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT-C) apreenderam cerca de 958 kg em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a corporação, os militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para averiguar denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado como local de armazenamento de drogas na região.

No local, um grupo de suspeitos fugiu, deixando para trás mais de 300 tabletes de maconha e um caderno de anotações.

Todo o material foi apresentado na Central de Flagrantes de Simões Filho para a adoção das medidas cabíveis.

Tags:

Simões Filho Tráfico de Drogas

