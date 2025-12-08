Quase uma tonelada de maconha é apreendida na Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:53
Na tarde deste domingo (7), policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT-C) apreenderam cerca de 958 kg em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com a corporação, os militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para averiguar denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado como local de armazenamento de drogas na região.
No local, um grupo de suspeitos fugiu, deixando para trás mais de 300 tabletes de maconha e um caderno de anotações.
Todo o material foi apresentado na Central de Flagrantes de Simões Filho para a adoção das medidas cabíveis.