Quatro pessoas da mesma família morrem após carro bater em mureta na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:33

Pai, mãe, filho e avô morreram no acidente
Pai, mãe, filho e avô morreram no acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais

Quatro pessoas da mesma família morreram, na madrugada desta quarta-feira (22), após um acidente com um carro na BA-026, no povoado Barro, no trecho entre as cidades de Nova Itarana e Planaltino, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle da direção do carro e bateu em uma estrutura fixa ao lado de uma ponte. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a parte da frente do carro completamente destruída.

Veja como o carro em que a família estava ficou depois do acidente

Fotos do acidente por Reprodução/Redes sociais
Fotos do acidente por Reprodução/Redes sociais
Fotos do acidente por Reprodução/Redes sociais
Pai, mãe, filho e avô morreram no acidente por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Fotos do acidente por Reprodução/Redes sociais

Entre as vítimas estão o casal Lucineide Cardoso dos Santos, de 31 anos, e Elielson Bastos dos Santos Filho, de 41 anos, o filho deles, Elielson Bastos dos Santos Neto, de 9 anos e Manoel Apolinário dos Santos, de 63 anos, pai de Lucineide.

A outra filha do casal, uma criança de 6 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. A Polícia Civil vai investigar o caso.

