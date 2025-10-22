TRAGÉDIA

Quatro pessoas da mesma família morrem após carro bater em mureta na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22)

Yan Inácio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:33

Pai, mãe, filho e avô morreram no acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais

Quatro pessoas da mesma família morreram, na madrugada desta quarta-feira (22), após um acidente com um carro na BA-026, no povoado Barro, no trecho entre as cidades de Nova Itarana e Planaltino, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista perdeu o controle da direção do carro e bateu em uma estrutura fixa ao lado de uma ponte. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a parte da frente do carro completamente destruída.

Entre as vítimas estão o casal Lucineide Cardoso dos Santos, de 31 anos, e Elielson Bastos dos Santos Filho, de 41 anos, o filho deles, Elielson Bastos dos Santos Neto, de 9 anos e Manoel Apolinário dos Santos, de 63 anos, pai de Lucineide.