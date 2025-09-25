ENTRETENIMENTO

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa

Programação ocorrerá entre 5 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:43

Natal no Centro Histórico de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom

A Prefeitura lançou, nesta quinta-feira (25), a programação oficial do Natal Salvador 2025, que ocorrerá entre 5 de dezembro e 6 de janeiro de 2026. O Centro Histórico será tomado por desfiles, apresentações musicais, vilas natalinas e uma cenografia especial para soteropolitanos e turistas curtirem os festejos.

Os detalhes foram divulgados pelo prefeito Bruno Reis, pela vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, e pelo diretor de Iluminação Pública (Dsip), Ângelo Magalhães, no foyer do Palácio Thomé de Souza.

O tema dos festejos neste ano será “Natal de Luz na Cidade que Brilha o Ano Inteiro”. A Avenida Sete de Setembro ganhará um corredor de luz com cascatas laterais em um percurso de 1,3 km, na altura da Casa D’Itália até a Praça Castro Alves. A praça do poeta, aliás, principal acesso ao circuito natalino, terá cortina de LED no Palácio dos Esportes e no estacionamento. Ao entrar pela Rua Chile, o público vai se deparar com um túnel de som e luz com quase 400 metros de extensão e mais de 25 milhões de microlâmpadas, considerado o maior corredor contínuo do Brasil.

Natal Salvador 1 de 9

Além disso, na Praça Thomé de Souza, serão montados uma vila de artesanato, o Palco Duomo, paisagismo temático e a chamada “Casa Submersa” cenografada. A Praça da Sé, por sua vez, ganhará túnel de bambu, praça de alimentação, árvore interativa e presépio na Cruz Caída, enquanto o Terreiro de Jesus receberá iluminação cênica nas igrejas, peças “instagramáveis”, Casa do Papai Noel e shows de lasers. Os festejos terão patrocínio da Coca-Cola.

“A decisão de trazer o Natal para o Centro Histórico, nos últimos anos, se confirmou como mais do que acertada. Houve diversos benefícios, primeiro, para o soteropolitano retornar ao centro da cidade. Ano passado, mais de 1,7 milhão de pessoas vieram para cá, coisa que há muito tempo não ocorria. Também atraiu milhares de visitantes e turistas que, por conta do evento, tiveram a oportunidade de conhecer as transformações que estão ocorrendo em Salvador, e que com certeza saíram daqui se programando para voltar outras vezes”, destacou o prefeito.

Programação

A tradicional Parada Natalina contará com apresentações saindo da Rua Chile em direção ao Terreiro de Jesus, com quatro carros alegóricos, cerca de 800 figurantes e figurinos temáticos que reforçarão o simbolismo do nascimento de Cristo.

Além disso, estão previstos: sacadas musicais, com apresentações em casarões e museus do Centro; Palco Anunciação, na Praça Municipal, com apresentações de corais, orquestras e artistas locais; Palco Esperança (no adro da Igreja de São Pedro dos Clérigos) com corais de escolas municipais; Rua Encantada, ocupada por artistas de rua; além de Baile Infantil no foyer da Prefeitura.

Complementam a lista missas campais na Catedral Basílica e no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Outra novidade será o Globo de Natal, uma réplica gigante dos globos decorativos tradicionais, que funcionará como espaço instagramável no Cruzeiro de São Francisco (Pelourinho), com efeitos especiais e iluminação temática.

Por fim, duas vilas natalinas serão montadas na Praça da Sé e no Santo Antônio Além do Carmo, com coretos de madeira, quermesse com opções de artesanato, gastronomia e arena infantil.

Impactos

O Natal Salvador movimenta diversos setores da economia local. A Prefeitura de Salvador prevê mais de 3,8 mil postos de trabalho diretos e 4,9 mil indiretos, além da participação de 2,5 mil artistas, 40 expositores, 40 guias de turismo, 25 restaurantes, 40 lojas e 18 instituições. Mais de 250 ambulantes cadastrados terão espaço garantido no circuito.