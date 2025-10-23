INTERVENÇÃO

Salvador vai investir R$ 130 milhões em obras de contenção de encosta em 46 áreas de risco

Prefeito destacou que investimentos em obras estruturais foram fundamentais para reduzir os impactos das fortes chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:02

Salvador vai investir R$ 130 milhões em obras de contenção de encosta em 46 áreas de risco Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Quase 50 áreas de risco para deslizamentos de terra em Salvador vão contar com obras de contenção de encostas. Para isso será realizado um investimento de R$130 milhões, que virá de recursos federais e municipais. O projeto foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (23) durante a assinatura da ordem de serviço para um conjunto de intervenções estruturais na Rua Irmã Dulce, entre Águas Claras e Cajazeiras VII.

Só nesta localidade, a prefeitura construirá seis contenções, com técnicas em solo grampeado e cortina atirantada, e uma geomanta. Durante o evento, Bruno Reis destacou que os investimentos em obras estruturais foram fundamentais para reduzir os impactos das fortes chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias.

“Choveu de segunda-feira (20) até hoje, em algumas áreas da cidade, mais de 200 milímetros. E os protocolos exigem que, em locais de risco, a gente acione as sirenes de alerta e alarme. As chuvas que ocorreram com tanta intensidade em tão pouco tempo, se fossem em outro momento, infelizmente a gente estaria agora lamentando a perda de irmãos soteropolitanos”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis ressaltou ainda que a gestão municipal já realizou, nos últimos anos, intervenções para proteger 565 áreas de risco e que há outras 20 obras de contenção de encostas em execução. Com o novo pacote anunciado, o número de áreas protegidas deve chegar a 631 até o final do próximo ano. “Não há cidade no mundo que resista a tanta chuva e tão pouco tempo. Mas é um fato, uma constatação: a nossa cidade está mais preparada. E sabem por quê? Pelos investimentos que nós fizemos nos últimos anos”, frisou.

Além das proteções de encosta, a Rua Irmã Dulce será beneficiada com requalificação viária e com um amplo conjunto de ações de urbanização, que contemplam a construção de um estacionamento com 14 vagas para veículos, uma praça pública, campo de futebol com grama sintética, academia ao ar livre, dois quiosques e um parque infantil. Também estão previstas intervenções de microdrenagem, serviços de esgotamento sanitário e paisagismo. Essas obras têm prazo para conclusão de 12 meses e terão investimento de quase R$15 milhões.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, reforçou os desafios para proteger áreas de risco em Salvador, afirmando que a gestão municipal não tem medido esforços para proteger vidas. “Esse pacote de R$130 milhões anunciado para obras em áreas vulneráveis se soma aos R$265 milhões já investidos na cidade. É um esforço constante porque Salvador tem a sua complexidade, com topografia irregular e ocupações irregulares. Muitas construções são feitas sem apoio técnico, de forma inadequada, e acabam criando novas situações de risco”, afirmou.

Morador de Cajazeiras VII, o técnico de enfermagem Adriano Matos, de 39 anos, reside no pé de uma encosta na Rua Irmã Dulce. Para ele, as obras irão trazer um novo sentimento de segurança para quem vive na região. “Sofremos com problemas de alagamento, desabamento, de infraestrutura e saneamento”, contou.

A comunidade Irmã Dulce foi uma das regiões de Salvador a ter acionado o alarme do sistema de alerta da Defesa Civil (Codesal), na quarta (22), devido ao acumulado de chuvas. Segundo o diretor-geral do órgão, Sosthenes Macêdo, a previsão é de afastamento da frente fria para o sul do estado.