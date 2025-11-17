Acesse sua conta
Idoso é preso por tentar matar companheira a facadas dentro de casa na Bahia

Vizinhos invadiram residência e desarmaram agressor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:09

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil investiga caso Crédito: Ascom PCBA

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante após tentar matar a companheira a facadas dentro de casa na Rua da Paz, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã de domingo (16).

O feminicídio foi impedido por vizinhos, que ouviram os pedidos de socorro da mulher, arrombaram a residência, desarmaram o agressor e conduziram ambos ao hospital municipal.

Policiais militares da 53ª Companhia Independente (CIPM/Mata de São João) atenderam a ocorrência. No hospital, o homem, que estava com a mão ferida, recebeu voz de prisão e foi apresentado à 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João, sendo posteriormente encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Já a vítima, de 64 anos, permanece internada com perfurações nos braços e no tórax.

Caso é investigado pela Polícia Civil

