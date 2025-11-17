Cobrança de estacionamento em hospitais de Salvador pode ser suspensa; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:05
A cobrança de estacionamento em hopitais da capital baiana pode deixar de existir. É o que propõe o Projeto de Lei nº 490/2025 apresentado na Câmara Municipal de Salvador, nesta segunda-feira (17).
A proposta, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), assegura acesso imediato e gratuito para pacientes, acompanhantes e responsáveis durante todo o atendimento emergencial em unidades hospitalares da cidade. Com isso, o projeto propõe a proibição da instalação de cancelas e a cobrança de tarifas de estacionamentos em áreas destinadas ao atendimento de urgência e emergência.
Ainda de acordo com o projeto, o período de gratuidade será contabilizado desde a entrada do veículo até o término do atendimento. A insenção pagamento deverá ser válida ainda que o atendimento ultrapasse 24 horas, desde que seja comprovada a continuidade do atendimento emergencial.
A medida, afirmou o vereador, busca evitar entraves físicos ou cobranças que atrasem o socorro em situações críticas. “Em uma emergência, cada segundo importa. Não podemos permitir que uma cancela, uma taxa ou qualquer barreira comercial coloque vidas em risco. O foco deve ser o atendimento imediato”, acrescentou.