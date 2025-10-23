SAÚDE

Treze crianças são contaminadas por bactéria "super-resistente" em hospital infantil

Apenas uma das crianças apresentou sintomas

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:25

Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) Crédito: JP Rodrigues/Metrópoles

Ao menos 13 crianças internadas em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) foram contaminadas por uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos conhecidos.

O microrganismo Acinetobacter baumannii pode causar pneumonia, infecção urinária e sepse (infecção generalizada), sendo uma das principais causas de infecções hospitalares, pois costuma infectar pacientes hospitalizados. Pulmão, trato urinário e pele podem ser afetados pelo microrganismo.

Segundo informações do Correio Braziliense, a contaminação foi constatada após testagens realizadas pelo Serviço de Controle de Infecções Hospitalares.

“Considerando a necessidade de controle regular, foram identificados casos da bactéria Acinetobacter baumannii em pacientes internados em uma de suas UTIs”, informou a gestão do hospital em nota enviada ao portal Metrópoles.

De acordo com a administração do HCB, 12 das 13 crianças não apresentaram sintomas, e apenas uma precisou de tratamento com antibióticos, estando em estado de saúde estável. A direção informou ainda que não houve novas ocorrências desde setembro.