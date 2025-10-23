Treze crianças são contaminadas por bactéria "super-resistente" em hospital infantil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:25
Ao menos 13 crianças internadas em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) foram contaminadas por uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos conhecidos.
O microrganismo Acinetobacter baumannii pode causar pneumonia, infecção urinária e sepse (infecção generalizada), sendo uma das principais causas de infecções hospitalares, pois costuma infectar pacientes hospitalizados. Pulmão, trato urinário e pele podem ser afetados pelo microrganismo.
Segundo informações do Correio Braziliense, a contaminação foi constatada após testagens realizadas pelo Serviço de Controle de Infecções Hospitalares.
“Considerando a necessidade de controle regular, foram identificados casos da bactéria Acinetobacter baumannii em pacientes internados em uma de suas UTIs”, informou a gestão do hospital em nota enviada ao portal Metrópoles.
De acordo com a administração do HCB, 12 das 13 crianças não apresentaram sintomas, e apenas uma precisou de tratamento com antibióticos, estando em estado de saúde estável. A direção informou ainda que não houve novas ocorrências desde setembro.
Quando os casos foram detectados, os pacientes foram isolados e a UTI chegou a ser bloqueada para conter a propagação da bactéria. O hospital afirma que cumpre todos os requisitos sanitários exigidos para o funcionamento.