Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Abandonada pela família, menina autista mora há três meses em hospital

Adolescente ganhou uma “casa” improvisada em um dos 110 leitos de enfermaria do Hospital Municipal do Jardim Ingá

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:25

Hospital Municipal do Jardim Ingá
Hospital Municipal do Jardim Ingá Crédito: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Luziânia

Abandonada pela família, uma adolescente diagnosticada com grau alto de transtorno do espectro autista (TEA) está há três meses morando no Hospital Municipal do Jardim Ingá, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. A jovem, de 16 anos, vive na unidade de saúde após a avó morrer e a mãe rejeitar a guarda dela.

Com cabelos castanhos escuros e aproximadamente 1,70m, Isabela* é vista diariamente circulando pelos corredores do hospital. Sempre com o cabelo amarrado no estilo “maria-chiquinha”, a menina não usa vestes comuns a uma adolescente qualquer, como jeans e camiseta. A jovem sempre está trajando as roupas destinadas a pacientes do hospital.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Tags:

Brasil Hospital

Mais recentes

Imagem - Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro

Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro
Imagem - Bebidas adulteradas com metanol podem ter origem em combustível adulterado

Bebidas adulteradas com metanol podem ter origem em combustível adulterado
Imagem - iPhones, notebooks e até carro por R$ 2,5 mil: Receita Federal faz novo leilão

iPhones, notebooks e até carro por R$ 2,5 mil: Receita Federal faz novo leilão

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais