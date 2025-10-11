BRASIL

Abandonada pela família, menina autista mora há três meses em hospital

Adolescente ganhou uma “casa” improvisada em um dos 110 leitos de enfermaria do Hospital Municipal do Jardim Ingá

Metrópoles

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:25

Hospital Municipal do Jardim Ingá Crédito: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Luziânia

Abandonada pela família, uma adolescente diagnosticada com grau alto de transtorno do espectro autista (TEA) está há três meses morando no Hospital Municipal do Jardim Ingá, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal. A jovem, de 16 anos, vive na unidade de saúde após a avó morrer e a mãe rejeitar a guarda dela.

Com cabelos castanhos escuros e aproximadamente 1,70m, Isabela* é vista diariamente circulando pelos corredores do hospital. Sempre com o cabelo amarrado no estilo “maria-chiquinha”, a menina não usa vestes comuns a uma adolescente qualquer, como jeans e camiseta. A jovem sempre está trajando as roupas destinadas a pacientes do hospital.