SEM SAIR DE CASA

Hospital do SUS na Bahia passa a atender pacientes por telemedicina; saiba mais

Em apenas três meses de implantação, o projeto já resultou na economia de mais de 20 mil quilômetros em deslocamentos pelos pacientes

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17:46

Hospital do SUS na Bahia passa a atender pacientes por telemedicina; saiba mais Crédito: Divulgação

Uma consulta médica sem sair de casa, usando apenas o celular, o tablet ou o computador. Unidade 100% SUS e administrada pelo Einstein Hospital Israelita, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) já utiliza os recursos da telemedicina para atendimentos de retorno e revisão de procedimentos ortopédicos. O principal objetivo da iniciativa é aproximar a população dos especialistas, evitando viagens e a necessidade de sair do município de origem.

Em apenas três meses de implantação, o projeto já resultou na economia de mais de 20 mil quilômetros em deslocamentos pelos pacientes. Além de facilitar o acesso aos cuidados médicos, a ação também contribui para reduzir o número de pessoas que interrompem o tratamento por causa da distância ou de dificuldades de locomoção. Além de facilitar o contato entre médico e paciente, a telemedicina integra informações clínicas, exames e dados de evolução em um sistema seguro e ágil. Essa conexão permite monitorar o tratamento e realizar análises de resultados de forma rápida e eficaz.

Hospital do SUS na Bahia passa a atender pacientes por telemedicina; saiba mais 1 de 6

As teleconsultas são realizadas de forma simples e humanizada, conectando médico e paciente em tempo real. Durante o atendimento, o paciente pode relatar sintomas, tirar dúvidas e receber orientações diretamente do especialista, que conduz a consulta como faria presencialmente. Caso necessário, o profissional pode solicitar exames complementares, prescrever medicamentos ou ajustar o tratamento — tudo de maneira digital e segura.

Ortopedista do HOEB, Erenaldo Júnior considera que a ferramenta mantém a qualidade do cuidado e traz agilidade ao sistema. “A teleconsulta traz benefícios para todas as partes envolvidas. O paciente é atendido mais rapidamente, o médico consegue otimizar o tempo e ampliar o número de atendimentos, e o serviço de saúde reduz a sobrecarga nas unidades presenciais.

É uma ferramenta que melhora o fluxo de atendimento e torna o cuidado mais resolutivo”. O serviço reforça o compromisso do Einstein, em conjunto com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em promover qualidade, segurança e eficiência na saúde pública, tornando o hospital uma das primeiras unidades da rede estadual a adotar a telemedicina como parte do acompanhamento assistencial em ortopedia.

“A telemedicina representa um avanço importante dentro do SUS, pois amplia o acesso à assistência especializada e otimiza os recursos do sistema público. Com a tecnologia, conseguimos garantir que o paciente continue sendo acompanhado com qualidade, sem precisar se deslocar por longas distâncias para revisões e retornos”, destaca o diretor do HOEB, Roger Monteiro.

Pioneira no Brasil, a Telemedicina do Einstein foi criada em 2012 e cresceu exponencialmente durante a pandemia de covid-19, transformando-se em uma plataforma de referência em acesso, qualidade e evolução tecnológica. A Telemedicina contribui também para o propósito da organização de oferecer equidade em saúde ao alcançar brasileiros em regiões de difícil acesso e com carência de médicos especialistas.

Inaugurado em 04 de março de 2024, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade do Governo do Estado da Bahia gerida pelo Einstein, tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil. Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados, referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, e pelo Sistema de Regulação Ambulatorial em casos eletivos.

A unidade conta com 212 leitos e está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.