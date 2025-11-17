SAIBA COMO EVITAR

Mais de 60% dos beneficiários de Salvador podem ter Bolsa Família cortado

Assistidos devem realizar atualização de saúde para evitar a suspensão do benefício

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:48

Bolsa Família Crédito: Lyon Santos/ MDS

Cerca de 64% dos beneficiários do Bolsa Família em Salvador correm o risco de ter o benefício bloqueado ou suspenso. No total, 479.174 pessoas devem realizar o acompanhamento de saúde obrigatório referente à 2ª vigência de 2025 junto à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mas, até o momento, apenas 172.852 já passaram pelo monitoramento, o que representa 36,07% do público previsto.

De acordo com a SMS, durante o procedimento os beneficiários devem passar pela verificação do cartão de vacinação, avaliação nutricional de crianças e adolescentes e acompanhamento pré-natal de gestantes.

Bolsa Família 1 de 6

Para realizar o acompanhamento, basta comparecer à unidade de saúde mais próxima com os documentos pessoais, cartão do Bolsa Família, caderneta da criança ou cartão da gestante. A prioridade para a pasta é atender gestantes, crianças menores de 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos.