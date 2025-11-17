MAIS UM

Jerônino pede autorização para novo empréstimo no valor de R$ 300 milhões

Essa é a 21ª solicitação feita pelo governador desde o início da sua gestão; montante total chega a R$ 25,3 bilhões

Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:34

Jerônimo Rodrigues Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um novo pedido de empréstimo à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), dessa vez no valor de R$ 300 milhões.

Esse é o 21º pedido de empréstimo feito por Jerônimo durante sua gestão, somando um valor que chega a R$ 25,3 bilhões. De acordo com o pedido, enviado à Alba, a operação de crédito vai ser feita junto à Caixa Econômica Federal e vai ser destinada a ações da área de Infraestrutura Urbana, Mobilidade Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Viária. Saúde e Educação.

Veja o projeto para o 21º pedido de empréstimo de Jerônimo e a mensagem enviada a Alba 1 de 4

No início deste mês, no dia 5, o governo já tinha feito um pedido de empréstimo à Alba, no valor de R$ 2 bilhões. De acordo com o projeto, os recursos também serão destinados a ações de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura hídrica, viária, urbana e edificações públicas.

Valor só aumenta

Em menos de três anos de mandato, o governador Jerônimo já superou seus três últimos antecessores em solicitações para captação de empréstimo, como revelou o CORREIO em matéria da repórter Millena Marques.

Até agosto deste ano, Jerônimo já tinha conseguido autorizaçao para R$ 23 bilhões em empréstimo. Rui Costa (PT), entre 2015 e 2022 teve apenas R$ 9,17 bilhões em empréstimos autorizados pela Alba. Desse total, ele captou oficialmente R$ 6,99 bilhões, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.