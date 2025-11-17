Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jerônino pede autorização para novo empréstimo no valor de R$ 300 milhões

Essa é a 21ª solicitação feita pelo governador desde o início da sua gestão; montante total chega a R$ 25,3 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:34

Jerônimo tem vetado dados da segurança pública para a Anistia
Jerônimo Rodrigues Crédito: Marina Silva/CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um novo pedido de empréstimo à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), dessa vez no valor de R$ 300 milhões.

Esse é o 21º pedido de empréstimo feito por Jerônimo durante sua gestão, somando um valor que chega a R$ 25,3 bilhões. De acordo com o pedido, enviado à Alba, a operação de crédito vai ser feita junto à Caixa Econômica Federal e vai ser destinada a ações da área de Infraestrutura Urbana, Mobilidade Urbana, Infraestrutura Hídrica, Infraestrutura Viária. Saúde e Educação.

Veja o projeto para o 21º pedido de empréstimo de Jerônimo e a mensagem enviada a Alba

Projeto de empréstimo de Jerônimo Rodrigues e mensagem enviada a Alba por Reprodução
Projeto de empréstimo de Jerônimo Rodrigues e mensagem enviada a Alba por Reprodução
Projeto de empréstimo de Jerônimo Rodrigues e mensagem enviada a Alba por Reprodução
Projeto de empréstimo de Jerônimo Rodrigues e mensagem enviada a Alba por Reprodução
1 de 4
Projeto de empréstimo de Jerônimo Rodrigues e mensagem enviada a Alba por Reprodução

No início deste mês, no dia 5, o governo já tinha feito um pedido de empréstimo à Alba, no valor de R$ 2 bilhões. De acordo com o projeto, os recursos também serão destinados a ações de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura hídrica, viária, urbana e edificações públicas.

Valor só aumenta

Em menos de três anos de mandato, o governador Jerônimo já superou seus três últimos antecessores em solicitações para captação de empréstimo, como revelou o CORREIO em matéria da repórter Millena Marques.

Até agosto deste ano, Jerônimo já tinha conseguido autorizaçao para R$ 23 bilhões em empréstimo. Rui Costa (PT), entre 2015 e 2022 teve apenas R$ 9,17 bilhões em empréstimos autorizados pela Alba. Desse total, ele captou oficialmente R$ 6,99 bilhões, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.

Já o outro petista Jaques Wagner, entre 2007 e 2014, teve R$ 17 bilhões autorizados para captação de empréstimos. Ele captou R$ 14,6 bilhões. Por fim, Paulo Souto captou apenas R$ 1,374 bilhão entre 2003 e 2006.

Leia mais

Imagem - Alba autoriza 19º empréstimo de Jerônimo no valor de R$ 4,5 bilhões

Alba autoriza 19º empréstimo de Jerônimo no valor de R$ 4,5 bilhões

Imagem - Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Imagem - Jerônimo pede autorização para mais um empréstimo bilionário, dessa vez em ienes japoneses

Jerônimo pede autorização para mais um empréstimo bilionário, dessa vez em ienes japoneses

Tags:

Jerônimo Empréstimo Jerônimo Rodrigues Alba

Mais recentes

Imagem - Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Imagem - Mais da metade dos baianos envolvidos com o tráfico quer sair do crime, aponta pesquisa

Mais da metade dos baianos envolvidos com o tráfico quer sair do crime, aponta pesquisa
Imagem - Mulher enterra feto errado dias após sofrer aborto espontâneo na Bahia

Mulher enterra feto errado dias após sofrer aborto espontâneo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)
01

Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)

Imagem - Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)
02

Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira