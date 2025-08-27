Acesse sua conta
Alba autoriza 19º empréstimo de Jerônimo no valor de R$ 4,5 bilhões

Parecer de comissões foi aprovado nesta terça-feira (26), em sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:35

Jeronimo Rodrigues
Jeronimo Rodrigues Crédito: Divulgação

Foi aprovado, em caráter de urgência, na sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) desta terça-feira (26), o 19º pedido autorização para empréstimo do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O valor solicitado é de 122,5 bilhões de ienes japoneses, o que equivale a cerca de R$ 4,5 bilhões. O petista pretende fazer a contratação junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União.

O Projeto de Lei nº 25.894/2025 recebeu o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Público e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. 

O governador justificou que os recursos vão ser destinados à "melhoria do perfil de endividamento do estado" com a substituição de parte da dívida atual por outra com "condições mais favoráveis, com menor custo e maior prazo". 

Antes da votação, o deputado Tiago Correia (PSDB) criticou o parecer ao questionar o direcionamento do empréstimo. "Diante dos indicadores do nosso estado, nós [oposição] entendemos que esses recursos estão sendo jogados pelo ralo, porque o governo do estado fala que nunca se investiu tanto em educação, segurança e saúde e a Bahia continua tendo o maior número de analfabetos adultos, sendo o estado mais violento do país e a fila da regulação continua matando como sempre matou. Esses indicadores não são bons para nosso estado. Esses recursos não estão produzindo os efeitos que deveriam", avaliou o parlamentar. A oposição votou contra a autorização solicitada pelo governador. 

Desde que assumiu o governo do estado baiano, Jerônimo já solicitou outros 18 empréstimos. Somados ao novo pedido, chega a R$ 23 bilhões o valor concedido em operações de crédito ao petista. Em abril, o governador fez o 18º pedido de autorização para a contratação de empréstimo. Na ocasião, o valor foi de R$ 4,5 bilhões, em duas contratações. No mês seguinte, as operações de crédito foram aprovadas pela Alba.

