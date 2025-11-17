BAHIA

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Nomes dos ganhadores serão divulgados no dia 27 de novembro

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:51

Mais de 195 milhões de bilhetes concorrem no sorteio do milhão da Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

A Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) liberou a consulta dos bilhetes que vão concorrer ao próximo sorteio da Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado no dia 27 de novembro. Para este sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de outubro.

Para fazer a consulta, basta acessar o site oficial da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.

Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Atualmente, são mais de 878 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.415 pessoas, das quais 3.847 moram na capital, 2.564 no interior e quatro fora do estado.

Solidariedade