Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Nomes dos ganhadores serão divulgados no dia 27 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:51

Mais de 195 milhões de bilhetes concorrem no sorteio do milhão da Nota Premiada Bahia
Mais de 195 milhões de bilhetes concorrem no sorteio do milhão da Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

A Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) liberou a consulta dos bilhetes que vão concorrer ao próximo sorteio da Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado no dia 27 de novembro. Para este sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de outubro.

Para fazer a consulta, basta acessar o site oficial da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.

Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Atualmente, são mais de 878 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.415 pessoas, das quais 3.847 moram na capital, 2.564 no interior e quatro fora do estado.

Solidariedade

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer às premiações mensais e especiais, ajuda as filantrópicas escolhidas por ele. As entidades recebem pontos que são revertidos em apoio financeiro regular do Governo do Estado. A cada quatro meses, as notas compartilhadas pelos participantes da Nota Premiada Bahia transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas e regulares do Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 535.

Bahia Dinheiro Nota Premiada Prêmio

