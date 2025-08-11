DÍVIDA

Jerônimo pede autorização para mais um empréstimo bilionário, dessa vez em ienes japoneses

Solicitação foi enviada para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Monique Lobo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:40

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Marina Silva/ARQUIVO CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou um novo Projeto de Lei à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com o pedido de autorização para a contratação de um novo empréstimo, só que dessa vez na moeda japonesa. O CORREIO teve acesso ao documento enviado a Alba pelo executivo do estado.

O valor solicitado é de 122,5 bilhões de ienes japoneses, o que equivale a cerca de R$ 4,5 bilhões. O petista pretende fazer a contratação junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União.

Veja o documento com a solicitação do novo empréstimo 1 de 2

Na solicitação enviada, há o pedido de que o texto seja apreciado em regime de urgência. Isso significa que, se aprovada, a requisição terá o trâmite acelerado.

O governador justificou que os recursos vão ser destinados à "melhoria do perfil de endividamento do estado" com a substituição de parte da dívida atual por outra com "condições mais favoráveis, com menor custo e maior prazo".

Número só cresce