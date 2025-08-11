Acesse sua conta
Jerônimo pede autorização para mais um empréstimo bilionário, dessa vez em ienes japoneses

Solicitação foi enviada para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:40

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Marina Silva/ARQUIVO CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) enviou um novo Projeto de Lei à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com o pedido de autorização para a contratação de um novo empréstimo, só que dessa vez na moeda japonesa. O CORREIO teve acesso ao documento enviado a Alba pelo executivo do estado. 

O valor solicitado é de 122,5 bilhões de ienes japoneses, o que equivale a cerca de R$ 4,5 bilhões. O petista pretende fazer a contratação junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com garantia da União.

Veja o documento com a solicitação do novo empréstimo

Documento de solicitação de autorização para novo empréstimo feito pelo governador
Documento de solicitação de autorização para novo empréstimo feito pelo governador
1 de 2
Documento de solicitação de autorização para novo empréstimo feito pelo governador  por Reprodução

Na solicitação enviada, há o pedido de que o texto seja apreciado em regime de urgência. Isso significa que, se aprovada, a requisição terá o trâmite acelerado.

O governador justificou que os recursos vão ser destinados à "melhoria do perfil de endividamento do estado" com a substituição de parte da dívida atual por outra com "condições mais favoráveis, com menor custo e maior prazo".

Número só cresce

Esse é o 19º pedido de empréstimo feito pelo governador em cerca de dois anos e oito meses de mandato. Somando o novo pedido, apresentado agora, Jerônimo já solicitou autorização para contratação de aproximadamente R$ 23 bilhões.

Em abril, o governador fez o 18º pedido de autorização para a contratação de empréstimo. Na ocasião, o valor foi de R$ 4,5 bilhões, em duas contratações. No mês seguinte, as operações de crédito foram aprovadas pela Alba.

