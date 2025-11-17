SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PF baiano acusado de participar de plano para matar Lula será julgado presencialmente

Julgamento do Núcleo 3 será retomado nesta terça-feira (18)

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:36

Wladimir Matos Soares, policial federal Crédito: Reprodução

Com a retomada, nesta terça-feira (18), do julgamento do Núcleo 3 da tentativa de golpe orquestrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o policial federal baiano Wladimir Matos Soares também será julgado. De acordo com informações da Carta Capital, Wladimir recebeu permissão para participar presencialmente do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O grupo formado por nove militares de alta patente e pelo agente federal será julgado em três sessões, reservadas para a apresentação dos votos: na manhã e na tarde desta terça-feira e na manhã de quarta-feira (19). Eles respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, de acordo com o STF.

O primeiro a votar será o relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e, por fim, pelo presidente do colegiado, Flávio Dino. Em caso de condenação, o colegiado passa à fase de dosimetria, em que é feito o cálculo da pena imposta individualmente a cada condenado. Na semana passada, a Primeira Turma concluiu a etapa das sustentações orais da Procuradoria-Geral da República, responsável pela acusação, e das defesas dos réus.