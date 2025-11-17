Acesse sua conta
PF baiano acusado de participar de plano para matar Lula será julgado presencialmente

Julgamento do Núcleo 3 será retomado nesta terça-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:36

Wladimir Matos Soares, policial federal
Wladimir Matos Soares, policial federal Crédito: Reprodução

Com a retomada, nesta terça-feira (18), do julgamento do Núcleo 3 da tentativa de golpe orquestrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o policial federal baiano Wladimir Matos Soares também será julgado. De acordo com informações da Carta Capital, Wladimir recebeu permissão para participar presencialmente do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O grupo formado por nove militares de alta patente e pelo agente federal será julgado em três sessões, reservadas para a apresentação dos votos: na manhã e na tarde desta terça-feira e na manhã de quarta-feira (19). Eles respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, de acordo com o STF.

Policial federal baiano foi preso por plano para matar Lula

O primeiro a votar será o relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e, por fim, pelo presidente do colegiado, Flávio Dino. Em caso de condenação, o colegiado passa à fase de dosimetria, em que é feito o cálculo da pena imposta individualmente a cada condenado. Na semana passada, a Primeira Turma concluiu a etapa das sustentações orais da Procuradoria-Geral da República, responsável pela acusação, e das defesas dos réus.

Veja a lista de réus:

  • Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;
  • Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva;
  • Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;
  • Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;
  • Márcio Nunes de Resende Jr., coronel do Exército;
  • Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;
  • Ronald Ferreira de Araújo Jr., tenente-coronel do Exército;
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército; e
  • Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

Bahia Golpe Pf

