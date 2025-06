PROCESSO

PF baiano suspeito de participar de plano para matar Lula é 'abandonado' por advogados

Wladimir Matos Soares perdeu sua equipe de defesa no caso

A saída dos advogados do caso se deu no início desse mês, no dia 2 de junho. No documento, a defesa alegou que renunciava o mandato por ‘motivo de foro íntimo’. Além disso, Ramón e Luiz solicitaram a exclusão dos respectivos nomes das futuras publicações relacionadas ao processo que tem o policial como acusado. >